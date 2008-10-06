Жители Петропавловска могут принять участие в первом конкурсе инновационных проектов Сибири и Дальнего Востока

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 6 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов приглашает авторов перспективных коммерческих проектов принять участие в первом открытом конкурсе инновационных разработок.

Целью конкурса является стимулирование инновационной и инвестиционной активности на рынке результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выявление инновационных проектов, обладающих значительным рыночным потенциалом и способных привести к положительному социально-экономическому эффекту. Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Сибирского отделения Российской академии наук и Советов ректоров вузов Сибири. Предметом конкурса является выявление инновационных идей, технических решений, изобретений прикладного характера, товаров, услуг и технологий.

Пакеты документов для участия в конкурсе предоставляются в конкурсную комиссию по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, Исполнительная дирекция АСДГ (с пометкой «На конкурс инновационных проектов»). Документы принимаются до 15.00 (по московскому времени) 01.12.2008 г. Подведение итогов – до 15 февраля 2009 года. Церемония награждения победителей пройдёт в городе Новосибирск, сообщает пресс-служба мэрии.











