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Posted 6 октября 2008, 01:31

Published 6 октября 2008, 01:31

Modified 17 сентября 2022, 14:26

Updated 17 сентября 2022, 14:26

Жители Петропавловска могут принять участие в первом конкурсе инновационных проектов Сибири и Дальнего Востока

6 октября 2008, 01:31
Предметом конкурса является выявление инновационных идей, технических решений, изобретений прикладного характера, товаров, услуг и технологий

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 6 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов приглашает авторов перспективных коммерческих проектов принять участие в первом открытом конкурсе инновационных разработок.
Целью конкурса является стимулирование инновационной и инвестиционной активности на рынке результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выявление инновационных проектов, обладающих значительным рыночным потенциалом и способных привести к положительному социально-экономическому эффекту. Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Сибирского отделения Российской академии наук и Советов ректоров вузов Сибири. Предметом конкурса является выявление инновационных идей, технических решений, изобретений прикладного характера, товаров, услуг и технологий.
Пакеты документов для участия в конкурсе предоставляются в конкурсную комиссию по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, Исполнительная дирекция АСДГ (с пометкой «На конкурс инновационных проектов»). Документы принимаются до 15.00 (по московскому времени) 01.12.2008 г. Подведение итогов – до 15 февраля 2009 года. Церемония награждения победителей пройдёт в городе Новосибирск, сообщает пресс-служба мэрии.





#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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