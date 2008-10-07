Теплоснабжение Якутска планируют вывести на новый уровень

ЯКУТСК. 7 октября. ВОСТОК-МЕДИА - В 2009 году Госэкспертиза рассмотрит технико-экономическое обоснование строительства Якутской ГРЭС-2.

Как сообщили в медиа-центре «Национальная промышленность», рекомендуется 2 варианта расположения уникального объекта: на территории существующей ЯГРЭС-1 или же в районе Вилюйского тракта на окраине Якутска. Площадь застройки составит 150х250 м.

Как сообщил генеральный директор проектной компании “Энергопром” Иван Кузьмин, при выборе площадки учитывалось несколько факторов: близость к потребителям тепловой и электроэнергии, отсутствие поблизости реликтовых лесов и зон федерального значения, наличие подъездных путей, возможность создания санитарно-защитной зоны.

“Строительство будет вестись в непростых северных условиях, поэтому пришлось предусмотреть алгоритм работы, который позволит не ограничивать тепло- и электроснабжение населения Якутска. Строительство новой ГРЭС будет вестись без остановки существующей станции, поэтапно ”, - добавил Кузьмин.

Планируется, что после одобрения технико-экономического обоснования Госэкспертизой, в работу включатся строители. Закладка ГРЭС- 2 произойдет в 2010 году. А в 2012-м объект начнет полномасштабно снабжать Якутск теплом и электроэнергией. Как ожидают специалисты, тепло будет подаваться во вновь построенные жилые массивы города, повысится надежность теплоснабжения старых районов.

По плану строительства, будет проведена “закольцовка” магистральных тепловых сетей, что позволит обеспечить надежность их работы. Сеть пройдет вдоль объездной дороги вокруг Якутска. По данным Всероссийской переписи населения сейчас в городе проживает более 209 тыс. человек. Численность населения к 2020 году достигнет 245 тысяч. Уже сегодня город испытывает некоторые трудности в теплоснабжении. Мощность новой ГРЭС составит 240 МВт электрической энергии, тепловая мощность - около 300 Гкал/час.

