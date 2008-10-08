Анонс "Российской газеты" в Приморском крае за 8 октября 2008

ВЛАДИВОСТОК. 8 октября. ВОСТОК-МЕДИА - На приграничной станции Туманган в Северной Корее состоялось официальное открытие проекта реконструкции Транскорейской магистрали на участка Хасан-Раджин.

Это часть глобального проекта по восстановлению Транскорейской железнодорожной магистрали, которая пройдет от Пусана через Сеул, и далее по территории Северной Кореи (Кэсон-Пхенсан-Вонсан) с выходом на Транссиб через погранпереход Туманган-Хасан. Это будет самый короткий железнодорожный путь из Юго-Восточной Азии в Европу.

В составе российской делегации был и корреспондент «РГ».

После короткого митинга у дома Дружбы России и КНДР на железнодорожной станции Туманган, в котором приняли участие заместитель министра иностранных дел России Алексей Бородавкин, президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин, губернатор Приморского края Сергей Дарькин, министр железных дорог КНДР Чон Гиль Су, а также представители высшего партийного руководства Северной Кореи и дипломатических миссий состоялась укладка первого звена четырехполосной колеи. Было положено начало модернизации Транскорейской магистрали, идущей к северокорейскому порту Раджин. Таким образом, сделан практический шаг на пути выполнения озвученных в Москве еще в августе 2001 года президентом России и лидером Северной Кореи договоренностей о создании нового железнодорожного коридора, соединяющего Корейский полуостров с Россией и странами Европы. Все эти годы, несмотря на непростое развитие обстановки на полуострове, российская и корейская стороны вели работу над проектом. Проводились инженерные изыскания в Северной Корее, разрабатывались проектные решения, велись переговоры, в результате которых и принято решение о восстановлении Транскорейской железной дороги и строительстве в Раджине контейнерного терминала.

Это строительство важно и для железных дорог, и для экономик стран, вовлеченных в проект. Прогнозируемые объемы перевозок по Транскорейской магистрали к 2010 году могут составить 4,9 миллиона тонн. А ее соединение с Транссибом создаст самый короткий в мире транзитный коридор Азия-Европа-Азия.

— Мы рассчитываем, что к 2011 году проект Раджин-Хасан выйдет на 35-процентную мощность. Объемы перевозок вырастут до 35 тысяч двадцатифутовых контейнеров в год. В 2012 году проект заработает на 70-процентную мощность, а в 2013 году — на 100 процентов с объемом перевозок до 100 тысяч контейнеров в год, — сказал Владимир Якунин.

Сейчас грузы из Японии и Южной Кореи идут в Европу морем — это долго и дорого. Если вести контейнеры по железной дороге, можно сэкономить и время, и деньги. К примеру, грузы по железнодорожному маршруту Азия-Европа-Азия будут доставляться недели за две. В то время как морским путем — до 45 суток.

Поэтому реализация этого концептуального проекта открывает новые перспективы для международного сотрудничества. С одной только Южной Кореей товарооборот может вырасти до 30-40 миллиардов долларов. Поэтому понятен интерес и инвесторов из Германии, Словакии, Италии, Финляндии, Японии, Китая и других стран.

Четырехрельсовая дорога рассчитана как на северокорейский, так и российский стандарты. Будут уложено 54 километра новых путей, реконструированы 10 железнодорожных станций, три тоннеля, более 40 мостов и других искусственных сооружений, проведена модернизация систем автоматики и сигнализации. В результате пропускная способность участка Туманган-Раджин значительно вырастет. Ожидается, что первые составы пойдут уже осенью следующего года.

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Начать турне, посвященное 30-летию коллектива, маэстро решил с Дальнего Востока, поскольку «здесь начинается Россия».

- Коллектив родился в нашей стране, он любим здесь. И нам захотелось начать с самого краешка российской земли, - сказал маэстро.

Билеты на единственный концерт прославленных музыкантов были распроданы задолго до приезда «Виртуозов Москвы» во Владивосток.

- Ради этой гастрольной поездки нам пришлось отказать от 50 выступлений на прославленных европейских сценах, - сказал «РГ» Владимир Спиваков. - Но ситуация в России такова, что есть города, к примеру, Новороссийск, в которых никогда не выступали филармонические оркестры.

Есть такие места и на Дальнем Востоке. Оркестр, например, побывает во всех крупных городах региона и доедет даже до Анадыря.

Первый концерт юбилейного турне состоялся в Приморском краевом академическом театре имени Горького. В начале, на программе «Исполнитель и дирижер» свободное пространство на сцене было отдано учащимся музыкальных школ. И по той же традиции, маэстро и его музыканты перед началом концерта приветствовали не только зрителей в зале, но и юных коллег.

На вечере звучали Вивальди, Россини, Боккерини, Шостакович, Канчели...

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