Глава Владивостока вручил «знак отличия» генконсулу Вьетнама во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК. 8 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Глава Владивостока Игорь Пушкарев встретился с госпожой Нгуен Тхи Као Хоа, Генеральным консулом Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке.

Глава краевого центра поздравил Генконсула СРВ с днем рождения и вручил знак отличия "За заслуги перед Владивостоком". Игорь Пушкарев особо подчеркнул, что г-жа Нгуен Тхи Као Хоа становится первым и пока единственным дипломатом, работающим во Владивостоке, который удостаивается этой высокой награды.

"Знак отличия - это официальное и общественное подтверждение Вашего значительного вклада в развитие социально-экономического, культурного и межрегионального сотрудничества между Россией и Вьетнамом", - отметил Игорь Пушкарев. Он также подчеркнул, что ответственная и конструктивная работа Генерального консула СРВ будет и дальше способствовать укреплению дружественных взаимополезных отношений между нашими странами, и, в первую очередь, между Владивостоком и вьетнамскими городами.

В свою очередь, г-жа Нгуен Тхи Као Хоа отметила, что для нее большая честь - получить такую награду. Генеральный консул СРВ поблагодарила главу краевого центра за оказанное внимание и выразила уверенность, что под руководством Игоря Пушкарева Владивосток станет достойной площадкой для проведения саммита АТЭС-2012, сообщили в пресс-службе главы города Владивостока.

