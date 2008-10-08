В Хабаровске судят экстремистов

ХАБАРОВСК. 8 октября. ВОСТОК-МЕДИА - В Центральном районном суде Хабаровска начинается процесс по делу лидеров экстремистского сообщества. Об этом сообщил начальник Центра «Т» (по борьбе с терроризмом) Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу Петр Нехорошков.

На скамье подсудимых Центрального районного суда руководители регионального отделения российской организации экстремистского толка «Союз русского народа» (СРН) Павел Оноприенко (председатель хабаровского отделения СРН) и Виктор Чулкин (пресс-секретарь отделения). Хабаровское отделение СРН насчитывало 10 активных сторонников, которые постоянно участвовали в акциях, помогали Оноприенко и Чулкину в подпольном издании и распространении самиздатовских газет «Русский дальневосточникъ» и «Черносотенная газета» - изданий ярко выраженного, по мнению экспертов-лингвистов, экстремистского содержания. Свои газеты хабаровские члены СРН раздавали прохожим на площадях и улицах города, пытались оделить ими даже прихожан храмов. Часть первой (и единственной) партии направили в Амурскую и Новосибирскую области, Приморский край и другие субъекты РФ. Оноприенко и Чулкин были задержаны в прошлом году после митинга, который они со своими сторонниками провели у Хабаровского Краевого музыкального театра. На митинге ими выдвигались антисемитские и антиправительственные лозунги, которые в ходе ряда комплексных экспертиз были признаны экстремистскими. Региональное отделение СРН просуществовало в Хабаровске немногим более года: до задержания его лидеров в декабре 2007. Тогда по материалам Центра «Т» ГУ МВД РФ по ДФО прокуратурой г. Хабаровска было возбуждено уголовное дело по ст. 282 прим.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества, участие в экстремистском сообществе») и по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти, либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. На днях дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска. Обезглавленное хабаровское отделение СРН распалось само собой.

По словам Петра Нехорошкова, в течение 9 месяцев 2008 года на территории Дальневосточного федерального округа активной деятельности организаций, признанных в установленном законом порядке экстремистскими, не зарегистрировано. Вместе с тем, в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области отмечается эпизодическая деятельности некоторых групп экстремистской направленности. Сегодня в поле зрения сотрудников дальневосточной милиции находится более 400 человек, разделяющих взгляды неформальных движений экстремистского характера, однако особой активности они не проявляют.

За 9 месяцев текущего года на Дальнем Востоке было возбуждено 7 уголовных дел по статье 282 УК РФ («Возбуждение национальной, расовой и религиозной вражды»), 5 из которых направлены на рассмотрение в суды субъектов ДФО. К уголовной ответственности уже привлечены 9 лиц.

Как сообщил Петр Нехорошков, в Комсомольске-на-Амуре в городской суд для рассмотрения направлено уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 282 прим.2 УК РФ «Участие в экстремистском сообществе» в отношении двух родных братьев. В ноябре 2007 года молодые люди провели митинг, в ходе которого распространяли листовки, содержащие, согласно лингвистической экспертизе, антиправительственные и экстремистские лозунги. В ходе обыска, проведенного в рамках расследования на дому у братьев, было обнаружено большое количество экстремистской литературы, а также символика НБП – организации, признанной экстремистской постановлением Московского городского суда от 19 апреля 2007 года, и, следовательно, находящейся вне закона. А в городе Нерюнгри Республики Саха (Якутия) в суд направлено уголовное дело, возбужденное по части 2 пункту «в» статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти, либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные организованной группой»), в отношении руководителя общественной организации «Русская община». Мужчина распространял листовки экстремистского содержания в общественных местах.

- Тем не менее, на фоне общероссийских показателей, - отмечает Петр Нехорошков, - Дальний Восток, в плане экстремизма, можно считать относительно спокойным округом со стабильной религиозной и межконфессиональной обстановкой. На недавних парламентских слушаниях в Госдуме РФ под председательством руководителя комитета ГД по безопасности В.Васильева, говорилось о росте числа преступлений с признаками экстремизма, большая часть из которых совершена в центральных регионах России. Согласно приведенной на слушаниях статистике, если в 2004 году было зарегистрировано 130 актов экстремизма, то в первом полугодии 2008-го - уже 250. В эти же полгода зафиксировано почти 50 тысяч нарушений законодательства в этой сфере, почти половина которых потребовали прокурорского реагирования.

- Тем, кто этого еще не усвоил, хочу напомнить: Россия – многонациональное, но единое государство, с одной на всех Конституцией и одинаково справедливыми для всех законами, - говорит Петр Нехорошков.

-Представители всех национальностей и народностей России имеют равные права на уважение своих происхождения, традиций и обычаев, а также - государственную защиту от всех проявлений экстремизма, национализма и прочего беззакония. Согласно Федеральному закону России «О противодействии экстремистской деятельности» №114-ФЗ от 25 июля 2002 года любая экстремистская деятельность (т.е. возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии и др.) является ПРЕСТУПЛЕНИЕМ и влечет за собой уголовную ответственность, - подчеркнул начальник Центра «Т» ГУ МВД РФ по ДФО.





