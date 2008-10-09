Ростехнадзор начал проверку наличия запасов топлива и состояния топливных хозяйств в регионах России

МОСКВА. 9 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Николай Кутьин поручил территориальным органам Ростехнадзора провести проверку наличия запасов топлива на объектах электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации.

Особое внимание будет обращено на состояние топливного хозяйства, в том числе резервуаров и приемных емкостей жидкого топлива, складов твердого топлива, включая площадки размещения, механизмы и оборудование для подготовки и транспортирования твердого топлива, а также на объемы резервуаров и складов для хранения топлива.

Проверка организована в целях своевременного проведения работ по паспортизации готовности объектов электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2008-2009 годов.

