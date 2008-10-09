vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября 2008, 23:49

Published 8 октября 2008, 23:49

Modified 17 сентября 2022, 14:24

Updated 17 сентября 2022, 14:24

Ростехнадзор начал проверку наличия запасов топлива и состояния топливных хозяйств в регионах России

8 октября 2008, 23:49
Особое внимание будет обращено на состояние топливного хозяйства

МОСКВА. 9 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Николай Кутьин поручил территориальным органам Ростехнадзора провести проверку наличия запасов топлива на объектах электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации.
Особое внимание будет обращено на состояние топливного хозяйства, в том числе резервуаров и приемных емкостей жидкого топлива, складов твердого топлива, включая площадки размещения, механизмы и оборудование для подготовки и транспортирования твердого топлива, а также на объемы резервуаров и складов для хранения топлива.
Проверка организована в целях своевременного проведения работ по паспортизации готовности объектов электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2008-2009 годов.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Россия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика