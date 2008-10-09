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Posted 9 октября 2008, 04:48

Published 9 октября 2008, 04:48

Modified 17 сентября 2022, 14:24

Updated 17 сентября 2022, 14:24

В Благовещенске открылась конференция по проблемам сиротства

9 октября 2008, 04:48
В России около миллиона детей, оставшихся без родительской заботы

БЛАГОВЕЩЕНСК. 9 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Как решить проблему социального сиротства — ответ на этот вопрос ищут в Благовещенске ученые, педагоги, психологи, социальные работники. В столице Амурской области сегодня начала работу научно-практическая конференция. Форум такого масштаба проводится в городе впервые.
Как сообщает амурская телекомпания «Город», впервые о социальном сиротстве в нашей стране заговорили в 80-х. Сейчас это явление приобрело ужасающие масштабы. В России около миллиона детей, оставшихся без родительской заботы. Проблема насущна и для Благовещенска. Здесь таких детей почти полторы тысячи. Ежегодно эта цифра только увеличивается.
Конференция продлится два дня. Участники собираются на практике посмотреть, как работают разные социальные учреждения. Для них запланирован выезд в реабилитационный центр, детскую больницу, где находятся дети-отказники. В плане стоит и визит в благовещенские приемные семьи. Один из вопросов, на решении которого настаивают участники конференции, — создание в Амурской области института уполномоченного по правам ребенка. Такие структуры уже работают в 20 российских субъектах, в том числе— в республике Саха (Якутия).

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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