В Находке продолжается строительство православного храма

НАХОДКА. 9 октября. ВОСТОК-МЕДИА - 150 тыс. кирпичей уложено в стены Храма в честь Казанской иконы Божьей Матери за полгода с момента возобновления строительства. Православный комплекс высотою в 43 м возводится в самом центре Находки на сопке Тобольской, он станет самым большим в Приморском крае.

Работа на Храме в честь Казанской иконы Божьей Матери вновь закипела в апреле после того, как курировать большую стройку взялась администрация городского округа, а при главе города Олеге КОЛЯДИНЕ был сформирован новый состав Попечительского совета. За полгода совместными усилиями местной власти, бизнесменов, неравнодушных горожан и строителей удалось многое сделать.

В общей сложности в стены храма уложено 150 тыс. кирпичей, выработано 37 т цемента и более 100 т песка. Объем выполненной кладки составил 370 куб. м, благодаря чему стены по периметру поднялись на семь метров – с отметки +12 до +19.

Как рассказала директор подрядной компании «Наконс-Центр ДальНИИС» Любовь ЧЕРЕПАНОВА, кирпичная кладка велась одновременно с монолитным бетонированием сложных элементов – одних арок только выполнено 14 штук. Сегодня строители вывели стены под верхний свод, выкладывают из кирпича фронтоны крыши и принимаются за так называемые барабаны под основные купола – четыре средних по бокам и главный в центре. Кроме того, над каждым входом будет еще по одному малому куполу, под них барабаны уже сделаны.

По словам подрядчика, следующий важный этап – это бетонирование самого верхнего перекрытия. На него потребуется большое количество металопрофиля, цемента и другого расходного материала. Работы затратные, необходимая сумма превышает 10 млн. рублей. Вопрос финансирования в настоящее время решается Попечительским советом. Между тем, как неоднократно подчеркивал глава Находки Олег КОЛЯДИН, строительство храма нельзя останавливать. Сам глава держит на личном контроле выполнение работ, регулярно проводит совещания с подрядчиком, посещает стройплощадку на сопке Тобольской.

Отметим, что строящийся в Находке Православный комплекс станет самым крупным в Приморском крае. При высоте в 43 м он будет иметь девять куполов и сможет вмещать до двух тыс. человек, сообщили в пресс-службе администрации Находкинского городского округа.

