«Ветер перемен» коснулся «Ростелекома»

ХАБАРОВСК. 9 октября. ВОСТОК-МЕДИА – Во время всероссийской видеоконференции, в которой приняли участие все филиалы «Ростелекома» и представители центральных и региональных средств массовой информации, был представлен новый междугородный тарифный план национального оператора связи, получивший название «Ветер перемен».



Новый тарифный план действует для всех абонентов – физических лиц, выбравших «Ростелеком» в качестве постоянного оператора междугородной связи, рассказал на видеоконференции начальник департамента компании Родион Лёвочка. Это принципиально новый тарифный план, пока не имеющий аналогов на российском рынке фиксированной связи. Отличием тарифного плана «Ветер перемен» является снижение цены на наиболее востребованные направления для каждого субъекта РФ (за исключением Москвы и Республики Башкортостан), значительным снижением стоимости звонков в большинстве регионов на дальние расстояния. Для Москвы на расстояние свыше 100 км и Республики Башкортостан на расстояние свыше 600 км установлена единая цена на все междугородные зоны и направления, в любое время суток.



Для того, чтобы подключиться к новому тарифу достаточно прийти в ближайший офис оператора местной связи и подписать документы о выборе тарифного плана «Ветер перемен».



«Более доступные тарифы наряду с традиционно высоким качеством предоставляемых услуг позволят повысить конкурентоспособность «Ростелекома» на рынке междугородной связи страны, - считает Генеральный директор компании Константин Солодухин. По сравнению с действующими тарифными планами, «Ветер перемен», безусловно, самый выгодный для абонентов.



К середине будущего года, ожидается, что на «Ветер перемен перейдут в стране более 5 миллионов абонентов. Руководители «Ростелекома» отметили, что новый тарифный план – только начало большой работы. Отвечая на вопросы журналистов из регионов Родион Лёвочка отметил, что после того, как будут подведены итоги по новому тарифному плану, компания перейдет к другим акциям, которых «в задумках» сегодня немало.







