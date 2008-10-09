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Posted 9 октября 2008, 06:21

Published 9 октября 2008, 06:21

Modified 17 сентября 2022, 14:24

Updated 17 сентября 2022, 14:24

Владивостокское отделение Дальневосточной железной дороги подвергли осеннему осмотру

9 октября 2008, 06:21
Было осмотрено более 75 станций

ВЛАДИВОСТОК. 9 октября. ВОСТОК-МЕДИА – На Владивостокском отделении железной дороги Дальневосточной железной дороги провели осенний осмотр.
Как сообщили в пресс-службе ДВЖД, он был проведен для выявления уровня обеспечения безопасности движения поездов, степени готовности железной дороги к сезону зимних грузовых и пассажирских перевозок.
Комиссия во главе с начальником дороги Михаилом Заиченко побывала на главном ходе Транссиба и примыкающих к нему железнодорожных ветках на территории Приморского края. Было осмотрено более 75 станций, проверено состояние путевого хозяйства, содержание станций, оборудования связи, устройств сигнализации и связи, электрификации сооружений, а также соблюдение технологии работ, обеспечивающих безопасность движения поездов.
«Мы уделили большое внимание не только техническому состоянию объектов и оборудования, но и их эстетскому содержанию, - отметил по итогам осмотра заместитель начальника дороги – главный ревизор по безопасности движения поездов Павел Демин, - потому что работа в хороших условиях положительно влияет на безопасность движения и в целом ведет к повышению культуры производства».

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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