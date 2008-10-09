Вячеслав Фетисов остался без работы. Временно

МОСКВА. 9 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Президент России Дмитрий Медведев упразднил Федеральное агентство по физкультуре и спорту, возглавляемое Вячеславом Фетисовым. Его функции переданы министерству спорта, туризма и молодежной политики, сообщает пресс-служба Кремля.

Дмитрий Медведев подписал Указ «Вопросы Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации».

Указом Президента упразднено Федеральное агентство по физкультуре и спорту. Его функции переданы Министерству спорта, туризма и молодёжной политики.

Согласно документу, Министр спорта, туризма и молодёжной политики вводится в состав Государственного антинаркотического комитета.

Эти изменения предусмотрены в подписанном сегодня главой государства указе "Вопросы Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации". Как отмечается в документе, это сделано в "целях оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти".

Что касаемо Вячеслава Фетисова, то среди приморцев это уже известная личность. Его имя в крае связывают не только с российским спортом, но и с политикой, ибо Вячеслав Фетисов – достойная кандидатура для представления интересов Приморья в Совете Федерации. Приморский вице-спикер Джамбулат Текиев выразил мнение, что Вячеслав Фетисов будет достойным представителем в Совете Федерации, у которого есть богатый опыт работы в Правительстве России. Он такжеотметил, что после принятия кандидатуры Фетисова, спорт в Приморском крае будет на высшем уровне.

