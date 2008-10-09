vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября 2008, 22:21

Published 8 октября 2008, 22:21

Modified 17 сентября 2022, 14:24

Updated 17 сентября 2022, 14:24

Вячеслав Фетисов остался без работы. Временно

8 октября 2008, 22:21
Хоть Президент РФ и упразднил Федеральное агентство по физкультуре и спорту, но Фетисова с нетерпением ждут в Приморье

МОСКВА. 9 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Президент России Дмитрий Медведев упразднил Федеральное агентство по физкультуре и спорту, возглавляемое Вячеславом Фетисовым. Его функции переданы министерству спорта, туризма и молодежной политики, сообщает пресс-служба Кремля.
Дмитрий Медведев подписал Указ «Вопросы Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации».
Указом Президента упразднено Федеральное агентство по физкультуре и спорту. Его функции переданы Министерству спорта, туризма и молодёжной политики.
Согласно документу, Министр спорта, туризма и молодёжной политики вводится в состав Государственного антинаркотического комитета.
Эти изменения предусмотрены в подписанном сегодня главой государства указе "Вопросы Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации". Как отмечается в документе, это сделано в "целях оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти".
Что касаемо Вячеслава Фетисова, то среди приморцев это уже известная личность. Его имя в крае связывают не только с российским спортом, но и с политикой, ибо Вячеслав Фетисов – достойная кандидатура для представления интересов Приморья в Совете Федерации. Приморский вице-спикер Джамбулат Текиев выразил мнение, что Вячеслав Фетисов будет достойным представителем в Совете Федерации, у которого есть богатый опыт работы в Правительстве России. Он такжеотметил, что после принятия кандидатуры Фетисова, спорт в Приморском крае будет на высшем уровне.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика