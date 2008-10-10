Краба на волю, капитана в тюрьму

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 10 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Сотрудниками правоохранительных подразделений Сахалинской таможни возбуждено уголовное дело в отношении капитана рыболовной шхуны «Сони» по факту пересечения его судном таможенной границы Российской Федерации.

Как пояснил пресс-секретарь Дальневосточной оперативной таможни

Станислав Щедрин, судно, пытавшееся покинуть территориальные воды России, было задержано с помощью большого таможенного судна «Павел Верещагин». Во время досмотра было установлено, что в трюмах находится морепродукция – краб волосатый, живой вес которого составил более 5 тонн. Продукция не была оформлена в таможенном отношении на вывоз за пределы таможенной территории РФ, а ее рыночная стоимость, согласно справке эксперта, составила почти 540 тысяч рублей, что является крупным размером.

Действия капитана квалифицируются как контрабанда, за что он будет нести ответственность по ч.1 ст. 188 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. А краб, после проведения всех необходимых мероприятий, был выпущен в привычную среду обитания.

