Лучшие работники культуры Находки в свой профессиональный праздник получили награды

НАХОДКА. 10 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Большим театрализованным представлением с концертом и награждением лучших отметили работники культурной сферы Находки свой профессиональный праздник.

По сообщению пресс-центра городской администрации, ставшее традиционным праздничное собрание прошло в необычной и оригинальной форме. На сцене Муниципального центра культуры разыграли целое театральное действо по сказке «Принцесса Турандот» в исполнении актеров театральных коллективов «Аверс» и «Рампа». В саму канву сказочного сюжета были вплетены концертные номера и поздравления с чествованием тех, кто хранит и развивает традиции, приобщает горожан всех возрастов к прекрасному, приносит в жизнь праздник.

«С каждым годом Вы радуете зрителя чем-то новым, приносите хорошее настроение и славите родной город далеко за рубежом», - с такими словами обратился к виновникам торжества первый заместитель главы Находки Борис ГЛАДКИХ. Слова признательности также прозвучали от руководителя местного отделения партии «Единая Россия» Василия ЛОБОДЫ, председателя краевого профсоюза культработников Людмилы КАЛИНИНОЙ и других почетных гостей.

Заслуженных работников по итогам творческого года отметили в различных номинациях. Подобно голливудским «оскароносцам», на сцену один за другим поднялись семь семейных династий, связавших жизнь и судьбу с культурой и искусством. ГОРБУЛЬ, РЕБИК, КРЫГИНА, ДИАМАНТИДИ – все эти фамилии известны в Находке и за ее пределами. Открытием года признан театр книги «Апельсин», действующий при Центральной городской библиотеке. Лучшим проектом стала знаменитая на всю страну «Палеодеревня» - детище инициативных сотрудников Музейно-выставочного центра. К слову, проект признан лучшим и на всероссийском уровне по итогам конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире». В номинации «Звезда России» отличились юные танцоры. Отмечены лучший преподаватель и ученик детских школ искусств. Не забыли виновники торжества со сцены поблагодарить помощников и меценатов культурной сферы. В их числе депутат Законодательного собрания Приморского края Руслан МАНОКОНОВ. Также в этот день принимали поздравления 25 ветеранов культуры.



