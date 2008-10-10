В Находке начинается отопительный сезон

НАХОДКА. 10 октября. ВОСТОК-МЕДИА - С 15 октября на территории Находкинского городского округа стартует отопительный сезон осенне-зимнего периода 2008-2009 годов. Соответствующее постановление подписал глава города Олег КОЛЯДИН.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, первыми тепло в Находке получат детские сады, школы, учреждения здравоохранения, социальной сферы и культуры. В жилые дома теплоноситель начнут подавать со дня установления среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 градусов в течение пяти суток подряд, но не позднее 25 октября. Филиалу «Находкинский» краевого предприятия «Примтеплоэнерго» рекомендовано обеспечить нормативное отопление всех объектов согласно установленным санитарным нормам и заключенным муниципальным контрактам по температурному графику работы тепловых сетей.

Своим постановлением глава Находки Олег КОЛЯДИН также установил границы ответственности по эксплуатации наружных тепловых сетей, внутренних тепловых сетей жилых объектов и объектов социально-культурного назначения. Наружные тепловые сети отопления и горячего водоснабжения до стены теплоснабжаемых зданий находятся на обслуживании филиала «Находкинский» краевого предприятия «Примтеплоэнерго». Внутренние тепловые сети отопления, горячего водоснабжения, внутридомовые подогреватели горячего водоснабжения обслуживаются жилищно-коммунальными предприятиями и учреждениями социальной сферы по заведованию.



