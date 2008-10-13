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Posted 13 октября 2008, 02:15

Published 13 октября 2008, 02:15

Modified 17 сентября 2022, 14:24

Updated 17 сентября 2022, 14:24

Депутаты Камчатского края впервые составили «народный рейтинг» детских оздоровительный лагерей

13 октября 2008, 02:15
По итогам СМС голосования победил ДОЛ «Альбатрос»

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 13 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Депутаты Камчатского края подвели итоги СМС-голосования за лучший детский оздоровительный лагерь. Как сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению, образованию, физкультуре, спорту и молодежной политике Андрей Иванов, в течение двух недель до 12 октября жителей Камчатского края – детей и родителей – призывали присылать на короткий номер 1800 название детского оздоровительного лагеря, который они считают лучшим по итогам прошедшего летнего сезона. Сотни СМС-сообщений были получены инициаторами акции. Самое большое число голосов отдано за ДОЛ «Альбатрос». По словам Андрей Иванова, хорошие результаты показали также лагеря «Восход», «им.Петра Ильичева» и «Алые паруса». Депутат отметил, что руководство лагеря-победителя в ближайшее время будет награждено специальным дипломом и ценным подарком.
Как отметили в пресс-службе Законодательного собрания Камчатского края, результаты акции будут обобщены, и направлены информационным письмом губернатору Камчатского края, с просьбой учесть при подготовке к следующему оздоровительному сезону. Кроме того, об итогах голосования проинформируют руководителей остальных ДОЛов Камчатского края. Андрей Иванов добавил, что акция отныне станет ежегодной.
«Мы бросили пробный шар, и, считаю, он оказался удачным. Отработана техническая сторона, это значит, что будущей осенью провести голосование будет проще. Жители Камчатского края должны знать, на стороне какого оздоровительно учреждения симпатии воспитанников. А для остальных это повод подтянуть ту или иную сторону при организации оздоровительного процесса», сказал депутат.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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