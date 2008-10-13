Губернатор поблагодарил жителей Сахалинской области, пришедших на выборы

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 13 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня губернатор Александр Хорошавин выступил с телеобращением к жителям Сахалинской области. В нем глава региона поблагодарил всех избирателей за активную гражданскую позицию, проявленную ими на выборах депутатов областной Думы 5-го созыва.

В телеобращении, в частности говорится:

«Вчера мы с вами выбирали областную Думу. Предварительные итоги уже известны. Следует отметить, что все четыре политические партии, принявшие участие в выборах, будут иметь своих депутатов в областном парламенте.

Уже понятно, что большинство мест в новой облдуме займут представители партии «Единая Россия». Это убедительная победа. Уважаемые избиратели, хочу поблагодарить вас за этот выбор, за доверие, которое вы нам оказали.

Это доверие ко многому обязывает. Всем нам хочется порядка и спокойствия, жить нормальной жизнью в стабильной и сильной стране. Трудиться в цивилизованных условиях. Не бояться за свой завтрашний день, за будущее своих детей и внуков.

У нас есть все необходимое для решения этих задач, для дальнейшего движения вперед. Есть воля, есть накопленные ресурсы, есть правильно выбранное направление развития и, что особенно важно, теперь есть поддержка жителей области. Хочу пожелать вновь избранным депутатам областной Думы, не раскачиваясь, сразу включиться в работу. Дел у нас с вами много».

По предварительным результатам обработки бюллетеней, за «Единую Россию» на Сахалине 12 октября проголосовало 55,18 процентов избирателей. Этот результат в три раза выше, чем на прошлых выборах в Областную Думу в 2004 году. Из 14 одномандатных округов в 12-ти победили представители «Единой России».

На втором месте по количеству набранных голосов – КПРФ – 23,08 процента, на третьем – ЛДПР – 9,92 процента. Наименьшее количество голосов набрала партия «Справедливая Россия». За нее проголосовали лишь 8,5 процентов сахалинцев и курильчан, обладающих избирательным правом. Явка избирателей составила 30,59 процента.



