Нииагата примет экологов Хабаровска и Харбина

ХАБАРОВСК. 13 октября. ВОСТОК-МЕДИА - В японском городе Ниигата пройдет международная экологическая конференция. Это восьмая трехсторонняя встреча специалистов по охране окружающей среды из городов, связанных между собой побратимскими узами: Хабаровска, Ниигаты и китайского Харбина.

Корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации города сообщили, что инициатором конференций экологов трех городов стала администрация Хабаровска – в июле 2001 года в дальневосточной столице состоялся первый форум. Затем международные экологические встречи проходили поочередно в Харбине, Ниигате и Хабаровске.

Тема нынешнего года – мероприятия, принимаемые в городах в связи с глобальным потеплением. Серьезную работу в этом направлении проводит муниципалитет Ниигаты – здесь много внимания уделяется использованию альтернативных видов топлива для транспорта. Осуществляется программа «Нанохана-рапс» - на полях близ города выращивается рапс как пищевая культура, рапсовое масло используется как для приготовления еды, так и после очистки – в качестве дизельного топлива. Для того, чтобы привлечь внимание государственных и общественных организаций к использованию источников так называемой «новой энергии», они внедряются в различных учреждениях. К примеру, в одной из школ города используется гидроэнергия очистительных сооружений реки Синаногава и энергия солнечных батарей, мусороперерабатывающие заводы вырабатывают энергию, полученную за счет горения отходов.

С нынешнего года в Ниигате реализуется программа по сокращению объемов мусора – бытовые отходы сортируются по 13 видам, а в специальном платном пакете жители выносят тот мусор, который идет на сжигание. Муниципалитет поставил задачу – каждый житель Ниигаты должен уменьшить количество мусора на 100 граммов ежедневно.

О том, что делается в Хабаровске, в своем докладе на конференции расскажет заместитель начальника управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Ирина Дубянская. В рамках экологической программы планируется к 2010 году остановить рост и уменьшить загрязнение атмосферы в городе на 15-20 % от стационарных источников загрязнения. Так, в частности, перевод на газ только котлов ТЭЦ-1 уже позволил снизить выбросы в атмосферный воздух города диоксида серы на 150 тонн в год. Среди мероприятий программы также увеличение площади зеленых насаждений в Хабаровске, сохранение лесов на пригородных территориях, организация непрерывного контроля качества воздуха с регистрацией места и времени стационарных и залповых выбросов вредных веществ, развитие экологически чистого общественного транспорта. Организаторы конференции в Японии подготовили для ее участников обширную экологическую программу. Запланированы экскурсии на завод по производству бумаги «Хокуэцу», на очистные сооружения водопровода и канализации.

