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Posted 15 октября 2008, 02:59

Published 15 октября 2008, 02:59

Modified 17 сентября 2022, 14:23

Updated 17 сентября 2022, 14:23

Во Владивостоке пройдет творческий молодежный конкурс граффити

15 октября 2008, 02:59
Он состоится на территории площадки детского дома №2

ВЛАДИВОСТОК. 15 октября. ВОСТОК-МЕДИА - На территории площадки детского дома №2 во Владивостоке (улица Сабанеева 24в) 18 октября в рамках проекта «Радуга в подарок» при поддержке управления по делам молодежи администрации краевого центра пройдет творческий молодежный конкурс граффити.
Как сообщили информагентству «Восток-Медиа» устроители конкурса из благотворительного фонда «ДетскиеДомики», площадку этого детского дома окружает огромный серый забор. Творческий конкурс работ граффити экологической направленности призван преобразить это каменное бездушие в разноцветный всплеск радости. На призыв откликнулись уличные и профессиональные команды райтеров, команды учебных заведений. Участники в своих творческих работах поразмышляют на тему «Живое Приморье - детям!».

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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