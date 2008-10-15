Во Владивостоке пройдет творческий молодежный конкурс граффити

ВЛАДИВОСТОК. 15 октября. ВОСТОК-МЕДИА - На территории площадки детского дома №2 во Владивостоке (улица Сабанеева 24в) 18 октября в рамках проекта «Радуга в подарок» при поддержке управления по делам молодежи администрации краевого центра пройдет творческий молодежный конкурс граффити.

Как сообщили информагентству «Восток-Медиа» устроители конкурса из благотворительного фонда «ДетскиеДомики», площадку этого детского дома окружает огромный серый забор. Творческий конкурс работ граффити экологической направленности призван преобразить это каменное бездушие в разноцветный всплеск радости. На призыв откликнулись уличные и профессиональные команды райтеров, команды учебных заведений. Участники в своих творческих работах поразмышляют на тему «Живое Приморье - детям!».

