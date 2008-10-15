Во Владивостоке соревнуются водители автобусов

ВЛАДИВОСТОК. 15 октября. ВОСТОК-МЕДИА – Во Владивостоке управление транспорта администрации Владивостока проводит конкурс на выявление "Профессионального мастерства среди водителей городского общественного автотранспорта". Он проходит на автодроме НОУ "Владивостокская автомобильная школа РОСТО". В нем принимают участие могут водители автобусов, осуществляющие пассажирские перевозки на территории города.

В первом этапе конкурса водители должны продемонстрировать свои знания правил дорожного движения по экзаменационным билетам ГИБДД на время. Лучшим будет признан участник, правильно ответивший на 20 вопросов за меньшее количество времени. Второй этап - конкурс по скоростному маневрированию пройдет на площадке с установленными 9 фигурами: "тоннельные ворота", "въезд на стоянку", "круг", "эстафета", "бокс", "змейка передняя", "пеньки", линия "стоп". Их необходимо преодолеть последовательно, не задевая ограничителей также за минимальное количество времени.

Победитель определится по наибольшей сумме балов, набранных по итогам двух конкурсов. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места будут награждены почетными грамотами и памятными призами от администрации города.

Цель таких мероприятий - повышение безопасности дорожного движения, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров, совершенствование профессионального уровня мастерства водителей, безопасных приемов вождения и знаний правил дорожного движения.



