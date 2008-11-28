Так что же стало причиной взрыва в Славянке? (ВИДЕО)

ВЛАДИВОСТОК. 28 ноября. ВОСТОК-МЕДИА – Приморский поселок Славянка потрясен взрывной волной. В некоторых домах выбиты стекла. Причиной называют действия военных на мысе Клерка.

Утро в детских садах и школах Славянки началось под стук молотков и звук бьющегося стекла. В поселке устраняют последствия вчерашнего взрыва. Почти в каждом доме выбито по несколько стекол.

Петр Числов, житель п. Славянка: «Грохот... знаете у нашего дома и на 4 этаже окно выбито в подъезде. А у нас даже дверь в кухню открылась, хотя я закрывал. Взрыв Хороший был, что там говорить».

Больше всего пострадала районная больница. Взрывной волной выбиты окна в операционном блоке и палате с тяжелыми больными. Только сегодня командование Тихоокеанского флота признало, что взрыв на подведомственном полигоне.

«Ветра не было. Такой морозный воздух, аж звенел. По нашим расчетам волна должна уходить восточнее Славянки. Там 3 сопки, они уходят туда».

Командование ТОФ пообещало компенсировать ущерб. Восстановительные работы закончатся к вечеру пятницы.

Александр Нарыжный, глава Хасанского района: «Предприятия работают с военными, которые заверили, что в кратчайшие строки в полном объеме все восстановят».

Эпицентр взрыва находился в 6-ти километрах от Славянки.

Сейчас на полигоне многолюдно — работает следственная бригада военной прокуратуры. Военные, заявляют, что взрыв проводился строго по инструкции и боеприпасов было не больше нормы. Только по каким нормам, не уточняют. Периметр полигона патрулируют наряды. Гражданских останавливают на КПП в 3-х километрах от места взрывных работ.

Сегодня и в ближайшие дни взрывы боеприпасов продолжатся. Еще предстоит утилизировать более 2000 снарядов. Но по заверениям военных, подрывать их будут по одному.





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