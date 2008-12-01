«Дальсвязь» переходит на эфирное радиовещание в поселке Покровка

ВЛАДИВОСТОК. 1 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - C 1 декабря 2008 года с согласования администрации Покровского сельского поселения Октябрьского района Приморский филиал ОАО «Дальсвязь» переходит на эфирное радиовещание в п. Покровка.

Переход с проводного на эфирное радио позволит абонентам получать качественную услугу радиовещания без ежемесячной абонентской платы.

По данным специалистов Приморского филиала ОАО «Дальсвязь» при низких тарифах и высокой стоимости материалов использовать проводное радио для компании экономически невыгодно. Прибыль от абонентской платы, которая составляет 45 рублей, не покрывает расходы на содержание одной радиотрансляционной точки. Кроме того, общее количество радиоточек в поселке Покровка составляет 550 шт.

В целях решения этих проблем без ущерба для клиентов была принята концепция поэтапного перехода к более удобному и экономически обоснованному эфирному радиовещанию.

Перевод абонентов с проводного на эфирное радио начался в 2006 году и ведется там, где есть уверенный эфирный прием. В Приморском крае по эфирному радиовещанию транслируется более 10 программ, в том числе «Радио России» и «Радио Маяк». Чтобы абоненты могли свободно слушать эти передачи необходимо купить недорогой эфирный радиоприемник СВ и УКВ диапазона.

Важно отметить, что переход на эфирное радио является оптимальным путем сохранения и развития вещания в Приморье. Эфирный прием обладает лучшим качеством вещания, имеет возможность охвата большей территории при невысоких затратах на оборудование и позволяет использовать радиоприемники вне помещения, сообщает Служба информационно-аналитического обеспечения ОАО «Дальсвязь».

