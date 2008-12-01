В Северо-Курильске загорелось здание ДЭС

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 1 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Вчера, 30 ноября, в 18.03 в пожарную часть г. Северо-Курильска поступила информация о пожаре в здании ДЭС. Пожар произошёл на площади всего здания. В связи с возгоранием на всей площади здания, спасти дизельные генераторы не удалось.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Сахалинской области, в результате пожара в здании ДЭС пострадали дизельные генераторы и временно прекращена подача электроэнергии в город Северо-Курильск. Пострадавших в результате пожара нет.



Система жизнеобеспечения г. Северо-Курильска продолжает работу от собственных резервных источников: котельная внутриквартальная, котельная центральной районной больницы, магазины продовольственных товаров, районный узел электросвязи. Хлебопекарня продолжает выпечку хлеба.



Администрация городского округа совместно с руководителями рыбоперерабатывающих предприятий принимает комплекс мер по подаче электроэнергии жителям города и на важные социальные объекты.



Все системы жизнеобеспечения города, за исключением электроснабжения, функционируют в рабочем режиме. Система теплоснабжения города не нарушена.



