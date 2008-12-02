Приморцы забывают об элементарных правилах пожарной безопасности

ВЛАДИВОСТОК. 2 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Чрезвычайных ситуаций на территории Приморского края не зарегистрировано. Опасных явлений не ожидается. За прошедшие сутки на объектах края произошло 27 пожаров. На тушение было задействовано 127 человек личного состава и 39 единиц техники. На пожарах спасено 46 человек, 1 человек погиб, 1 пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РОФ по Приморскому краю.

1 декабря поздним вечером произошёл пожар в жилом одноэтажном деревянном доме с печным отоплением в городе Находка. По прибытию на место пожара было обнаружено, что горит крыша по всей площади частного дома, горят хозяйственные постройки общей площадью 150 кв.м. Развитию пожара до крупных размеров способствовало позднее обнаружение и сообщение о пожаре. Пожар был обнаружен соседями, когда дом уже был объят пламенем. На пожаре спасено 4 человека. В горящем доме начальником караула на полу в кухне была обнаружена погибшая хозяйка дома, женщина 1959 года рождения. Её муж, мужчина 1958 года рождения, получил термические ожоги лица и был доставлен в центральную городскую больницу. Причина пожара устанавливается.

Как показывает практика, в холодное время года люди большее количество времени проводят в своих домах, пользуются отопительными печами и больше эксплуатируют электроприборов, не соблюдая при этом правил пожарной безопасности. Основные причины пожаров – это неосторожное обращение с огнём, в том числе и при курении, и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей и электрооборудования.



