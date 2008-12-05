В Петропавловске-Камчатском открылась выставка "Экология и природопользование-2008"

Posted 5 декабря 2008, 01:09
Published 5 декабря 2008, 01:09
Modified 17 сентября 2022, 14:12
Updated 17 сентября 2022, 14:12
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 5 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В Петропавловске 4 декабря открылась выставка "Экология и природопользование-2008".
Как сообщил корреспондент РИА "Восток-Медиа" с места события, основной целью мероприятия является демонстрация потенциальных возможностей природопользования в Камчатском крае, состояния и перспектив освоения месторождений полезных ископаемых на шельфе и суше, демонстрация результатов исследований, проводимых научными институтами края, а также привлечь внимание к экологическим проблемам.
В торжественном открытии выставки приняли участие известные представители власти, бизнесмены, политики и экологи Камчатки.
В ходже церемонии с успехом прошла презентация совместного проекта WWF и Кроноцкого заповедника "Окно в заповедный мир" – возможность наблюдать за жизнью Долины гейзеров по Интернету. В удаленном уголке Долины установлен аппаратный комплекс с помощью которого можно видеть происходящее в ней в режиме реального времени. Программно управляемая видеокамера автоматически переходит к самому активному в данный момент гейзеру. Во время церемонии открытия выставки "Экология и природопользование-2008" министр природных ресурсов Камчатского края Юрий Гаращенко лично запустил первую трансляцию и присутствующие воочию увидели чем "дышит" Долина в этот момент.
Кроме этого, на выставке можно было познакомиться с тем чем богата земля камчатская и с тем, что угрожает ее экологии. Природопользователи, научные институты, природные парки, заповедники, общественные экологические организации, национальные общины представили свои достижения и проекты, мастера народных ремесел – уникальные изделия.
Кроме того, в рамках выставки прошла масштабная акция по сбору подписей против дрейфующих сетей под девизом "Скажем "нет" дрифтерному промыслу!". С призывом к гостям выставки и всем камчатцам поддержать требование к Правительству и Госдуме окончательно и бесповоротно запретить варварский промысел обратился заместитель Председателя Законодательного Собрания края Роман Гранатов:"… дальнейшее принципиальное отстаивание запрета дрифтерного промысла должно проводиться с обязательным участием общественного мнения, рыбаков и экспертов, в том числе иностранных представителей". Роман Гранатов подчеркнул, что запрет использования дрифтерных сетей, которые «выгребают» всё, что попадается на пути, позволит в разы увеличить объемы подхода тихоокеанских лососей к берегам Камчатки.
Выставка "Экология и природопользование-2008" будет открыта по 6 декабря.
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