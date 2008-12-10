Анонс «Российской газеты» за 10 декабря 2008 года

ВЛАДИВОСТОК. 10 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Читайте в свежем номере «Российской газеты» за 10 декабря:



Окончен путь земной

прощание



Россия простилась в Москве со святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Провожаемый первыми лицами Церкви и государства, множеством народа, он был похоронен В Елоховском соборе. Гроб Алексия II утопал в белых розах. Возле него были выставлены атрибуты высшей патриаршей власти: белый патриарший куколь (головной убор), патриарший выносной крест и посох. Заупокойные службы пели четыре известных духовных хора страны - Троице-Сергиевой лавры, храма Христа Спасителя, Сретенского и подмосковного Свято-Голутвина монастыря. В 9 утра началась заупокойная Божественная литургия. В ней приняли участие около 200 священнослужителей, служба звучала на 12 языках. Двери в храм Христа Спасителя с началом литургии для прихожан были закрыты, все желающих было не вместить. Литургию возглавил местоблюститель патриаршего престола митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. К 11 часам в храме появились президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин с супругами. На прощание с Патриархом прилетели президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Молдавии Владимир Воронин, президент Сербии Борис Тадич, президент Армении Серж Саргсян. На службе присутствовал лидер украинской Партии регионов Виктор Янукович. На похоронах патриарха Алексия II присутствовали ведущие религиозные деятели мира, в том числе грузинский патриарх Илия II, архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним, митрополит Чешских земель и Словакии Христофор. Римско-католическую церковь на похоронах будут представлять кардиналы Роже Эчегарай, называющий себя "другом Патриарха" и Вальтер Каспер, ряд других католических иерархов. На высоком уровне была представлена Армянская апостольская церковь. Церковь Англии представлял епископ Лондонский Ричард Чартрз, Евангелическую церковь в Германии – епископ Мартин Шиндехютте. В Москву также прибыли из США раввин, председатель фонда «Призыв к совести» Артур Шнайер, глава Организации исламской культуры и связей Ирана аятолла Мохаммад Али Тасхири, глава Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде и другие. Траурная процессия проследовала по маршруту: улица Волхонка – Моховая – Театральная площадь – Маросейка – Покровка – Старая Басманная – Спартаковская. По прибытии в Богоявленский ( Елоховский) собор служилась еще одна краткая заупокойная служба - Лития. Место захоронения первоиерарха - правый придел собора. Его положили в мраморном гробу под плитами собора.Необыкновенное множество народа - свыше тысячи человек - собрались на улице перед собором. Всего прийти проститься Патриархом за последние трое суток посчитали своим долгом более 100 тысяч человек, это не считая тех, кто пришел к Елоховскому и стоял на пути следовани кортежа. По некоторым подсчетам проститься с патриархом пришло около миллиона человек.

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Героин и капуста

Глава Госнаркоконтроля Виктор Иванов предлагает ввести пожизненный срок за килограмм тяжелых наркотиков



Нужно ли нам поддерживать НАТО в Афганистане? В какой стране главный борец с наркотиками был одновременно и главным наркобароном? Можно ли в России легализовать «травку» и другие виды легкого дурмана? Обо всем этом и не только корреспонденту «РГ» рассказал директор Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов.

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«Российская газета» объявляет о начале третьего конкурса «Стань журналистом!»



Стартует очередной, уже третий конкурс «Стань журналистом!», который «Российская газета» проводит вместе с «Радио России» и факультетом журналистики МГУ им. Ломоносова. В этом году главным призом станет зачисление пяти финалистов конкурса в главный вуз страны на факультет журналистики как победителей олимпиад. Они не только досрочно станут студентами главного университета страны, но и будут получать стипендию «Российской газеты». Что для этого нужно? Прежде всего, подготовить и отправить письменную работу. Потом в прямом радиоэфире ответить на вопросы преподавателей журфака и затем выдержать испытания очного этапа в Москве: выполнить письменное задание по литературе и иностранному языку на Моховой, 9, в легендарном здании журфака МГУ, а также пройти собеседование и защитить свой проект в редакции «Российской газеты». К работе необходимо приложить подробнейшую автобиографию и анкету участника. Работы принимаются по электронной почте: [email protected], или традиционной почтой с пометкой «Конкурс «Стань журналистом!-2009» по адресу: 125040, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 19/21. Работы принимаются с 10 декабря 2008 года до 20 февраля 2009 года. Письма, отправленные после 20 февраля, рассматриваться не будут. С 21 февраля по 2 марта 2009 года комиссия отберет победителей первого тура, которые будут приглашены для участия во втором туре. Победители второго этапа примут участие в заключительном, третьем туре, который состоится в Москве на факультете журналистики МГУ в апреле. К участию в конкурсе допускаются граждане РФ, учащиеся выпускных классов (курсов) средних школ и средних специальных учебных заведений (выпускники 2009 года).

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Авиабронь пробило

Минтранс ограничит предварительную продажу билетов двумя месяцами



В 2009 году спрос на пассажирские перевозки сократится на 10 процентов. В основном это коснется авиации и железной дороги. Такой прогноз озвучил министр транспорта Игорь Левитин на «круглом столе» в Торгово-промышленной палате. И сообщил, что, по всей видимости, на авиарынке произойдет консолидация компаний, поскольку не все они смогут получить кредиты для своих нужд и выжить. Однако Росавиация уже готовит ряд мер, которые начнут действовать до начала летнего расписания. По мнению Игоря Левитина, они будут гарантией для авиапассажиров, что их рейсы не задержатся. Это коснется срока бронирования билетов на период не более двух месяцев, чтобы авиакомпании смогли выполнить свои обязательства, а не строили пирамиды. Предполагается пересмотр маршрутной сети. В ближайшее время будет опубликован порядок недискриминационного доступа авиаперевозчиков к топливно-заправочным комплексам аэропортов. Министр пояснил, что аэропортам будет запрещено работать через топливного посредника. В то же время министр оптимистично смотрит в 2010 год и надеется, что объемы финансирования федеральной целевой программы развития транспортной системы России в 2010—2015 годах останутся прежними. Что касается транспортной стратегии до 2030 года, которая уже подписана Владимиром Путиным, то для ее выполнения минтранс в первом полугодии 2009 года подготовит комплексный план для ее реализации. Министр отметил, что впервые в транспортной стратегии существует задача снижения внешнего воздействия транспорта на окружающую среду. По его мнению, необходимо разработать и ввести в действие новые механизмы госрегулирования, которые бы подталкивали российских граждан на использование автомобилей, с высокими экологическими требованиями. В рамках стратегии также планируется закрепить минимальные социальные транспортные стандарты на законодательном уровне, использовать механизмы компенсации потерь транспортных компаний из-за госрегулирования тарифов на социальные перевозки. При этом, по словам Левитина, до 2030 года необходимо обеспечить открытый доступ предпринимателей в сферу транспортных услуг населения.

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Неформально об основном

Дмитрий Медведев принял членов Конституционного суда



Президент Дмитрий Медведев провел приуроченную к будущему празднованию 15-летия Конституции встречу с членами Конституционного суда. В пятницу в России особый день — юбилей основного документа страны. Может быть, прошел бы он не столь заметно, но новый глава государства — юрист по образованию, выбравший правовое просвещение граждан одним из приоритетов своей работы, — Конституции уделяет особое внимание. Недавно он решился пойти на то, о чем многие давно говорили, но реализовать не спешили. Как известно, Дмитрий Медведев предложил увеличить сроки полномочий президента и парламента, тем самым поправив Конституцию. Но прежде чем начать встречу с президентом судьи КС передавали по кругу объемный том, оставляя в нем свои подписи. Оказалось, что это было свежее издание комментариев к российской Конституции. Список предложенных тем оказался обширным: состояние российского законодательства, права человека, обеспечение прав и свобод в стране, исполнительное правосудие, в том числе исполнение решений судов всех уровней, включая Конституционный суд. При этом он заметил, что подобные беседы хоть и проходят регулярно, но всегда приурочены к каким-то датам.

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Календарь в политическом контексте



Госдума намерена рассмотреть во втором чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Согласно этим поправкам, обвиняемые в терроризме, захвате заложников, шпионаже, государственной измене, организации массовых беспорядков будут отданы на суд тройке профессиональных судей. Именно они, а не 12 присяжных заседателей скажут, виновны или невиновны подсудимые. В первом чтении законопроект, подготовленный группой «единороссов», был принят в минувшую пятницу. На внесение замечаний в текст документа депутатам давалось всего три дня, два из которых — выходные. Они истекли. Изменений, как отметил председатель Комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, было предложено немного, и «все они носили уточняющий, технический характер». Поправок, существенно меняющих суть концепции законопроекта, по словам Крашенинникова, не поступало. Думцы или не успели, или не захотели, а возможно, посчитали ненужным что-то принципиально менять. И профильный комитет рекомендовал палате одобрить законопроект во втором чтении.

Госдума вновь предпримет попытку отредактировать праздничный календарь — на прошлом пленарном заседании депутатам на это не хватило времени. Но заранее известно, что все девять законопроектов с изменениями в статью 112 Трудового кодекса РФ, которые Совет палаты включил в сегодняшнюю повестку, будут отклонены.

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В Москву от мадридского двора

Глава МИД Испании обсудил в России новые инициативы по европейской безопасности



Глава МИД Испании Мигель Анхель Моратинос прибыл с рабочим визитом в Москву, где встретился с президентом России Дмитрием Медведевым и своим коллегой Сергеем Лавровым. Несмотря на поздний час, переговоры проходили неспешно и обстоятельно. В российскую столицу Моратинос прилетел из Брюсселя — сразу после завершения переговоров глав МИД стран — членов Евросоюза. Так что в Москве он выступал не только от имени Мадрида, но и как представитель одного из государств единой Европы. Это тем более важно, что в 2010 году председательство в ЕС должно перейти к Испании, а у России и европейского блока остается немало нерешенных вопросов. И в первую очередь заключение нового базового договора о сотрудничестве. Накануне визита официальный представитель МИД России Андрей Нестеренко заявил, что его центральной темой станет инициатива Москвы, касающаяся формирования новой системы безопасности в Европе, а также способы преодоления последствий мирового финансового кризиса. Переговоры Моратиноса и Лаврова по этой теме действительно состоялись. Но сначала глава МИД Испании обсудил предложенную концепцию непосредственно с ее автором — президентом России Дмитрием Медведевым. В то же время многие испанские аналитики убеждены: в сфере двустороннего сотрудничества Москва и Мадрид могут достигнуть гораздо большего взаимопонимания, нежели в вопросах, которые требуют участия всех 27 стран — членов ЕС. Другой центральной темой прошедших переговоров стали перспективы сотрудничества Москвы и Мадрида в энергетической сфере, причем «в обоих направлениях» — то есть речь шла как о судьбе российских компаний в Испании, так и об испанских предприятиях в России.

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ОТПЕЧАТАЛИСЬ

Американские газеты объявляют о банкротстве



Стало известно о запуске процедуры банкротства одного из крупнейших американских издательств — компании «Трибьюн», выпускающей более дюжины многотиражных газет и владеющей сетью кабельного телевидения. Издательский дом может стать первой крупной жертвой в медиасфере США из-за финансово-экономического кризиса. Обращению в суд с просьбой о банкротстве, которое позволит отсрочить платежи акционерам, предшествовали отчаянные поиски руководством «Трибьюн» средств для того, чтобы частично погасить огромные долги — более 13 миллиардов долларов. Однако попытка продать принадлежащий медиа холдингу бейсбольный клуб вместе со стадионом не увенчалась успехом. А сокращение объема выпускаемых газет и увольнение журналистов не привели финансовое положение издательства в порядок. Причиной полного расстройства финансов одного из якорей американского мэйнстрима заключаются в катастрофическом падении прибыли от рекламы, вызванного рецессией в национальной экономике и «миграцией» читателей в Интернет. Эксперты считают данные тенденции весьма тревожными. И склонны видеть в банкротстве медиагиганта угрозу традиционной журналистике. Похожие проблемы «светят» и другим солидным изданиям в США. Так, газета «Нью-Йорк таймс» испытывает крупные финансовые трудности и привлекла 400 миллионов долларов кредитов, а «Майами Геральд» и вовсе выставлена на продажу.

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Немцы на «черном рынке»

В Германии предлагают диски с данными на четверть населения страны



Германия бурлит. Шутка ли — на «черный рынок» попали личные данные примерно на 21 миллион граждан страны, в том числе их банковские счета.События в этой истории развивались, как в детективе. Двое сотрудников еженедельника «Виртшафтсвохе», представившись крупными бизнесменами из Мюнхена, встретились с продавцами данных на 21 миллион граждан ФРГ. Эти сведения предлагались за 12 миллионов евро. Для начала мнимым бизнесменам удалось получить в свое распоряжение компакт-диск с 1,2 миллиона адресами. Для того чтобы они имели возможность убедиться в подлинности данных. Но журналисты передали диск в дюссельдорфскую прокуратуру: ведь речь идет о правах людей, защите их частной жизни. И о том, как могут воспользоваться полученными данными мошенники. Как попадают личные данные бундесбюргеров, в том числе банковские счета, на «черный рынок»? Немецкие журналисты предполагают, что ими, как правило, торгуют сотрудники множества так называемых колл-центров страны. Эти центры телефонного общения с клиентами тех или иных компаний обслуживают по их заказам клиентов, привлекают новых и поддерживают контакты с ними, в том числе ведут безналичные расчеты. Поэтому у них есть номера банковских счетов, которые они получают от своих заказчиков. И вопреки существующим в Германии законам заносят в свои данные. Как раз эти сведения, подозревают журналисты, сотрудники мелких колл-центров могут продавать мошенникам на «черном рынке».

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На вкус и цвет

Власти готовятся ужесточить контроль за оборотом готовых лекарств и сырья для их производства



Возможно, уже в обозримом будущем будет отменена госрегистрация фармсубстанций - активной основы для изготовления лекарств предприятиями, работающими на территории России. Соответствующая поправка внесена в законопроект с изменениями и дополнениями в действующий закон "О лекарственных средствах". Регистрация субстанций все последнее время была "камнем преткновения" и поводом для острых дискуссий. С одной стороны, российские фармпроизводители настаивали, что необходимость двойной регистрации - сначала ввозимой субстанции, а затем изготовленного из нее препарата - существенно снижает их конкурентоспособность по сравнению с зарубежными компаниями, поставляющими в нашу страну уже готовые лекарства. В свою очередь, контролирующие органы - прежде всего Росздравнадзор - заявляли о том, что большая доля ввозимого лекарственного сырья либо низкого качества, либо вообще откровенный фальсификат. А потому, как не раз заявлял глава федеральной службы, контролирующей производство и оборот фармпродукции Николай Юргель, отменять регистрацию субстанций сегодня - это значит развязать руки недобросовестным производителям, закупающим сырье у сомнительных поставщиков. В 2008 году во время проверок было изъято 162 серии субстанций неизвестного происхождения и более 1000 препаратов из них. А все потому. что поставки лекарственного сырья крайне непрорзрачны, более 80 процентов субстанций попадает к нам не по прямым контрактам. И проследить цепочку поставщиков практически невозможно. Тем не менее, компромисс по вопросу о субстанциях, очевидно, найден. Во всяком случае на пресс-конференции, посвященной развитию отечественного фармрынка представитель профильного департамента минздравсоцразвития Марат Сакаев заявил, что поправка в закон об отмене обязательной госрегитрации фармсубстанций вместе с рядом других поправок уже проходит согласование в минюсте, и в ближайшее время весь пакет будет внесен на обсуждение в правительство.

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Бизнес уходит в виртуал

Создание единой электронной торговой площадки поможет сделать торговлю прозрачной



В России количество отечественных и иностранных участников электронных торговых систем, несмотря на сложные экономические условия, неуклонно растет. Сейчас их уже более 20 тысяч из 54 стран. Объем сделок за последние полтора года составил 430 миллиардов рублей. Продают через интернет-системы все — от госзаказа и газа до продовольствия и канцелярских скрепок.

Об этом в ходе первого московского международного форума участников электронной торговли «В2В — задачи, решения, перспективы» рассказал председатель совета директоров «Центра развития экономики» Александр Бойко. По мнению председателя Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Евгения Федорова, со следующего года в полном объеме должна заработать соответствующая статья закона, предусматривающая направления до 20 процентов госзакупок на нужды малого и среднего бизнеса, то есть, покупку у них соответствующих товаров и услуг. А наиболее приемлемая форма таких закупок — это именно организация электронных торгов. Как пояснил корреспонденту «РГ» Андрей Свинаренко, речь не идет о том, чтобы под эгидой РСПП создать и монополизировать электронную торговлю всей страны. Дело в общих принципах этой торговли, которые пора сводить к одному коэффициенту. Что же касается привлечения на электронные площадки представителей малого и среднего бизнеса, то самым главным аргументом для них станут именно объемы этих торгов и максимальная прозрачность проводимых операций.

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Нефти меньше, мяса — больше



По данным Федеральной таможенной службы России (ФТС) наша страна экспортировала за десять месяцев этого года на 7,44 процента меньше нефти, чем в 2007 году. Зато импорт мяса увеличился почти на 24 процента. Напомним, что министерство энергетики неоднократно прогнозировало снижение добычи нефти примерно на 1 млн тонн по сравнению с прошлым годом (490 млн тонн). Тем не менее, судя по данным ФТС, прямых убытков государство пока не терпит. В то же время на 9,1 процента вырос экспорт природного газа — до 147,5 млрд кубометров. По сведениям Росстата, добыча природного газа в России в январе—октябре 2008 года выросла на 1,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 540 млрд кубометров. Напомним, что тот же Росстат в прошлом году фиксировал существенный спад добычи газа в России. Тогда добыча газа снизилась на 0,8 процента — до 651 млрд кубометров. По обнародованному на прошлой неделе прогнозу минэнерго, в будущем году газа будет добываться еще на 1,2—1,5 процента больше, чем в этом. Кроме того, вырос на 53,5 процента и стоимостный объем импорта машиностроительной продукции за счет закупок машиностроительной продукции и средств наземного транспорта (кроме железнодорожного), электрооборудования и инструментов. Увеличился по итогам января—октября 2008 года экспорт необработанного алюминия в страны дальнего зарубежья, вырос на 15,7 процента. Хотя, как отмечают эксперты, в общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из России снизилась на 2,8 процента. Специалисты связывают это с общей мировой ситуацией на строительных рынках.

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Обмен валюты разложили по пунктам

Банк России учит отличать законные пункты обмена от незаконных



Страх перед финансовым кризисом заставил граждан задуматься о сохранности сбережений. Многие предпочли перевести кровные рубли в евро или растущий доллар и потянулись в пункты обмена валюты, не подозревая о том, что могут стать жертвами мошенников.Недавно правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении незарегистрированного пункта обмена валют, расположенного в одном из зданий на улице Новый Арбат. Согласно информации Московского ГТУ Банка России и Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу, дело возбуждено по статье 172, ч. 1 Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность», которая влечет за собой наказание вплоть до 4 лет лишения свободы со штрафом до 80 тыс. рублей. Оперативные действия проводились ГУ МВД России по ЦФО по информации, предоставленной Московским ГТУ Банка России.

Прокомментировать ситуацию мы попросили заместителя начальника Московского ГТУ Банка России Карена ГАЛУСТЬЯНА.

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За одного полковника — три прокурора

наказаны за нарушения законов



Неожиданный поворот произошел сразу после прекращения уголовного дела — за отсутствием доказательств вины — в отношении Героя России, полковника-десантника запаса Валентина Полянского. Напомним, в апреле этого года на Валентина Полянского, якобы избившего милиционеров в столичной подземке, завели два уголовных дела по статьям УК — оскорбление представителя власти и применение насилия в отношении представителя власти. Сотрудники правоохранительных органов утверждали, что Полянский был пьян, отказался показать документы и напал на них. Сам же Герой России заявлял, что был трезв и что избили как раз его. Кстати, полная экспертиза подтвердила, что полковник в момент задержания был трезв. В конце ноября Лефортовский суд Москвы прекратил оба уголовных дела в отношении Полянского за примирением сторон и в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления. Теперь снят с должности и уволен зампрокурора Московского метрополитена. Его непосредственный начальник и гособвинитель по делу Полянского привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Добавим, что свою лепту в это своевременное решение прокуратуры Москвы внесли и публикации «Российской газеты» в защиту полковника Полянского.

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Дело на миллион

Суд вынес приговор бывшему приморскому вице-губернатору



Суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Приморского края Александру Шишкину. Чиновник приговорен к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Помимо этого ему придется выплатить штраф в размере миллиона рублей. В течение трех лет он не имеет права занимать должности на государственной службе. Напомним, в июле прошлого года вице-губернатор, курирующий вопросы ЖКХ, был задержан в собственном рабочем кабинете при получении денег. Он признался, что получил миллион 200 тысяч рублей от представителя коммерческой структуры в обмен на обещание создать условия наибольшего благоприятствования при строительстве торгово-офисного комплекса в городе Артеме.

Александр Шишкин далеко не единственный приморской чиновник, кем вплотную заинтересовались компетентные органы.

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Уголовные признаки

Следствие настаивает на лишении депутата иммунититета



Верховный суд подтвердил свое заключение о наличии в действиях депутата Госдумы Валерия Драганова признаков преступления. Бывшему главе таможенного комитета пытаются вменить в вину халатность и превышение должностных полномочий, которые, по данным следствия, привели к тому, что менеджеры одного из коммерческих банков растратили в особо крупном размере таможенные платежи. Об этом корреспонденту «РГ» сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре РФ Дмитрий Пчелкин. Он также заявил, что письмо за подписью Генпрокурора будут направлены в Госдуму для получения согласия на лишение Драганова депутатской неприкосновенности. Как известно, без этой процедуры в отношении народного избранника нельзя вести расследование и привлекать его к ответственности. По версии следствия, Драганов превысил должностные полномочия при заключении договоров о переуступке долга и переводе счетов территориальных таможенных органов в 1998—1999 годах из коммерческого банка «Мост-Банк» в АКБ «Росбанк». Следователи считают, что банк не был уполномочен на проведение таких операций. Почему именно сейчас, спустя десять лет, зашла речь о переуступке долга, пока неизвестно. В Следственном комитете на этот резонный вопрос предпочитают не отвечать. Сам первый заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности, член генсовета партии «Единая Россия» Валерий Драганов заявил, что никогда не нарушал действующего законодательства.

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Право имею!

60 лет назад была принята Всеобщая декларация прав человека



Завтра — международный день прав человека. Это «юбилейная» дата», ровно 60 лет назад Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. О значимости этого исторического документа — наш разговор с Уполномоченным по правам человека в РФ Владимиром Лукиным.

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