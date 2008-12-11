Лучшие знатоки энергоотрасли Дальнего Востока проживают в Еврейской автономной области

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В Дальневосточной энергетической компании подвели итоги викторины на знание истории, а также специфики дальневосточной энергетики.

Викторина проводилась на официальном сайте энергохолдинга - www.dvec.ru. Стать ее участником мог любой посетитель сайта ОАО «ДЭК», ответив на 12 представленных вопросов о становлении и развитии энергоотрасли Дальнего востока.

Из более двухсот человек, попытавшихся ответить на непростые вопросы викторины, правильные ответы предоставили всего 13 человек.

Оценив глубину содержания, оригинальности изложения мыслей и взглядов поступивших ответов конкурсное жюри определило трех победителей:

1 место – Котова Ольга Геннадьевна, Биробиджанская детская музыкальная школа, 31 год

2 место – Соловченкова Елена Леонидовна, редакция газеты «Ди Вох», 30 лет

3 место - Зливко Алексей Александрович, редакция газеты «Биробиджанская звезда», 31 год

Удивительным оказался тот факт, что все призеры проживают в одном городе, но в викторине принимали участие самостоятельно, не договариваясь между собой.

По словам победительницы викторины, Ольги Котовой, поиск ответов на все вопросы занял примерно неделю. «В большинстве случаев ответы искала в Интернете, - рассказывает Ольга, - но иногда приходилось определять ответ «по логической цепочке», например, на вопрос №7 «Как назывался первый программный комплекс Хабаровского энергосбыта, по работе с юридическими лицами?». В своем ответе не уверена и по сей день — думала, шутка такая. Неужели, действительно, «Задолженник»?»

Елена Соловченкова, занявшая второе место, призналась, что желание принять участие в викторине пришло к ней в ходе подготовки к совершенно другому традиционному конкурсу, проводимому ОАО «ДЭК» среди журналистов региона под названием «Об энергетике – объективно». «Изучая Положение о конкурсе среди журналистов, увидела приглашение принять участие в викторине, – вспоминает Ольга, - решила попробовать ради интереса. А что войду в число победителей, не думала»

Самым сложным для Елены оказался вопрос об электрическом транспорте в Благовещенске. В поисках правильного ответа ей пришлось выходить на архив специализированного издания «Омнибус».

По мнению членов конкурсного жюри в своих ответах конкурсанты продемонстрировали высокий уровень знаний об особенностях энергетики Дальнего Востока. «На некоторые вопросы найти информацию в интернете было просто невозможно, - объясняют организаторы викторины, - участникам приходилось проводить немало времени в библиотечных фондах». Такой серьезный подход к викторине, организованной ОАО «ДЭК» впервые, будет, безусловно, отмечен ценными призами и подарками.

Награждение победителей конкурса состоится в Биробиджане 22 декабря 2008 г. в здании областной филармонии в ходе торжественной церемонии, посвящённой празднованию Дня Энергетика.

Ответы на вопросы викторины будут размещены на официальном сайте ОАО «ДЭК» - www.dvec.ru Так что все желающие смогут проверить свои знания об энергетической отрасли региона или приобрести новые для того, чтобы использовать их в будущих конкурсах от «ДЭК», сообщает пресс-служба компании.















