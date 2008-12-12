В правительстве Амурской области пока еще не все «портфели» распределены

БЛАГОВЕЩЕНСК. 12 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Губернатор Амурской области Олег Кожемяко утвердил новый состав регионального правительства. Персональные назначения вице-премьеров и министров, вступивший в должность 20 октября глава Приамурья, произвел в течение ноября-декабря, сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в областном правительстве.

В состав правительства вошли: первый заместитель председателя Виктор Капканщиков и пять заместителей председателя (Виктор Марценко, Татьяна Чусова, министр сельского хозяйства Александр Нестеренко, и.о. министра финансов Вера Щербина). Одна из должностей заместителей председателя правительства пока остается вакантной. Также в состав правительства входят 6 утвержденных в должности министров: внешнеэкономических связей, труда и потребительского рынка области – Александр Решетников; здравоохранения – Юрий Максимов; культуры и архивного дела – Алексей Самарин; образования и науки – Сергей Степанов; природных ресурсов – Григорий Никандров; строительства, архитектуры и ЖКХ – Ирина Савельева. 3 чиновника исполняют обязанности министров: имущественных отношений – Владимир Мельник; социальной защиты населения – Александр Гальцев; экономического развития, промышленности и транспорта – Александр Гришин. Пока губернатором не назначен министр по строительству космодрома «Восточный».

