Время собирать камни

ВЛАДИВОСТОК. 13 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В самом начале работы по программе «САМ» инициативная группа жителей п. Пластун разрабатывала как один из проектов восстановление спортивно-культурного комплекса в центре поселка. Дело в том, что этот незавершенный долгострой был заброшен в начале 90-х годов. Готовность его на то время составляла 99 процентов, но дирекция будущего Дома культуры решила дождаться полного окончания строительства. Была надежда на то, что деньги на это еще дадут. Но рухнул Советский Союз. Хотя Беловежская Пуща от залива Рында далеко, исторические решения, которые были приняты в Белоруссии, коснулись и пластунцев. Почти готовое внушительных размеров здание постепенно разворовали. И теперь требуются очень солидные финансовые вложения для его восстановления и достройки.

Поэтому для активизации культурно-массовой работы в поселке было решено пойти другим путем. С помощью программы «САМ» и Фонда развития Северного Приморья на базе помещения ООО «Лада» мы создали первый в районе Центр семейного отдыха «Ладушки», рассказывает директор НО «Благотворительный фонд развития Северного Приморья» Ольга Тремасова.

Но долгострой тоже не дает нам покоя. Он находится в центре нашего любимого поселка, его вид удручает своей мрачностью. И это еще – полбеды. Мы знаем, как привлекательны всяческие руины для детей. Уже были случаи падений ребятишек и, если ничего не предпринять, мы можем стать свидетелями трагедии, здание становится опасным.

Когда я услышала в программе новостей выступление Президента Медведева, в котором говорилось о том, что нужно поднимать физическую культуру, восстанавливать и строить спортивные сооружения, то подумала – это про нас. Вышла на президентский сайт и написала письмо с просьбой обратить внимание на спортивные сооружения-долгострои. Рассказала, что такой есть в нашем Пластуне. В районе работает флагман лесопромышленности на Дальнем Востоке – ОАО «Тернейлес», которое ежегодно в виде налогов перечисляет в государственную казну около 800 млн. рублей. Где же еще строить спортивные и культурные комплексы, как не у нас? Мы умеем хорошо работать и хотим достойно отдыхать. Мы любим свой Пластун и хотим здесь жить, наши дети и внуки должны заниматься в театральных кружках и спортивных секциях, каждый житель должен иметь право достойно отдохнуть, выбрав занятие спортом или поход в театр.

Из аппарата Президента это письмо было направлено губернатору Приморского края. С.М.Дарькин поручил Управлению по физкультуре и спорту разобраться в ситуации. С этой целью 28 декабря в Пластун приехала начальник Управления Наталья Федоровна Хворостяная. Глава поселка А. В. Выродов показал ей долгострой, они побывали в школах, директора которых В.В.Смирных и Г.Н.Клизунова подтвердили значимость проблемы для нашего поселка: в первой школе спортзал не вмещает всех желающих заниматься физической культурой, а во второй школе он вообще отсутствует. Затем состоялся разговор в офисе ОО «Рында» с участием главы района С. Г. Курчинского, председателя Думы района В. А. Изгородина. главы поселка Пластун А. В. Выродова, председателя районного спорткомитета В. С. Сидорова. Наталья Федоровна Хворостяная заявила о возможности восстановления той части комплекса, где расположен спортзал (остальное здание не в компетенции управления по физической культуре и спорту). Свое мнение она представит Губернатору и после принятия им решения о судьбе нашего спортзала, Думе и главе района нужно будет изыскать средства на оплату проектно-сметной документации. Документы для включения пластунского комплекса в краевую программу необходимо подготовить к маю 2009 года (время утверждения бюджета края).

Жители поселка, сотрудники ГДК «Ярославна», ученики и учителя обеих школ более двадцати раз обращались по поводу восстановления этого помещения в самые разные инстанции, приходили ответы, больше похожие на отписки. И вот, наконец, что-то начало меняться по отношению к нашей пластунской проблеме.

Теперь дело за нашими депутатами и главой. Ведь средства для составления проектно-сметной документации нужны немалые – более 1 млн. рублей.

Группа развития поселка Пластун будет продолжать проектную деятельность по программе «САМ» и внимательно следить за продолжением истории с нашим будущим культурно-спортивным комплексом.

