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Posted 15 декабря 2008, 06:19

Published 15 декабря 2008, 06:19

Modified 17 сентября 2022, 14:10

Updated 17 сентября 2022, 14:10

Чья торговая точка самая новогодняя?

15 декабря 2008, 06:19
Во Владивостоке стартовал конкурс на лучшее оформление предприятий потребительского рынка к Новому году и Рождеству

ВЛАДИВОСТОК. 15 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке стартовал городской смотр-конкурс на лучшее оформление предприятий потребительского рынка к Новому году и Рождеству. Организатором акции выступило управление торговли общественного питания и бытового обслуживания администрации Владивостока.
Как рассказывает начальник управления Александр Галущенко, старания предпринимателей будут оценивать по балльной системе, от 5 до 20 очков по каждому пункту:
«Обязательное условие для участия – световое оформление по заданной тематике витрин, входных зон и прилегающих территорий, к примеру, подсветка деревьев или зданий. Дополнительные баллы можно получить за фирменную одежду персонала в новогоднем стиле, праздничное оформление ценников, проведение новогодних мероприятий – благотворительных акций, распродаж, приглашение в залы костюмированных персонажей».
Конкурсантов разделят на пять групп - продовольственные и непродовольственные магазины; предприятия общественного питания; предприятия бытового обслуживания; рынки, торговые зоны и площадки. За первое место в каждой категории вручат диплом и кубок, за второе и третье – дипломы и медали.
По словам начальника отдела потребительского рынка и бытового обслуживания управления торговли Ирины Пантелеевой, в прошлом году на конкурс поступило около 70 заявок:
«На этот раз мы рассчитываем, что желающих будет больше, ведь многие предприниматели уже украсили свои торговые точки еще в конце ноября, поэтому мы призываем их участвовать в нашем смотре-конкурсе, и получить не только положительные отзывы от покупателей, но и поощрение от администрации Владивостока».
Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 25 декабря, а награждение победителей пройдет 15 января уже следующего года.
Подробную информацию об условиях смотра-конкурса можно получить в управлении торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации Владивостока по телефонам 614-437, 22-77-45, сообщает пресс-служба городской администрации.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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