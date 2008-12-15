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Posted 15 декабря 2008, 05:21

Published 15 декабря 2008, 05:21

Modified 17 сентября 2022, 14:10

Updated 17 сентября 2022, 14:10

В Хабаровске в канун Нового года будет ходить бесплатный автобус

15 декабря 2008, 05:21
А еще в нем Дед Мороз и Снегурочка будут раздавать подарки

ХАБАРОВСК. 15 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Бесплатный проезд и подарки ждут пассажиров «Новогоднего автобуса», который с 17 по 31 декабря будет курсировать в Хабаровске по маршрутам №№ 8,25 и 47. Праздничное настроение в его салоне будут обеспечивать Дед Мороз и Снегурочка, а также веселая музыка, викторина, шутки и прибаутки.
Эту новогоднюю социальную акцию при содействии управления транспорта мэрии Хабаровска проведут компания «Сотовый мир» и владелец автобуса - индивидуальный предприниматель А.Трофименко. На маршруте № 8 праздничный автобус будет курсировать 17,20,23,26,27 и 29 декабря, на маршруте № 25 – 18,21,24,28 и 30 декабря, на маршруте № 47- 19,22,25 и 31 декабря.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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