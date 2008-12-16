Депутаты Хабаровской городской думы хотят навести порядок в таксомоторных перевозках

ХАБАРОВСК. 16 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Депутаты Хабаровской городской думы решили внести на рассмотрение краевых коллег проект закона «Об основных направлениях развития таксомоторных перевозок в Хабаровском крае».

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации города, это сделано, чтобы упорядочить отношения сторон, участвующих в перевозке пассажиров легковыми такси, обеспечить повышение качества и безопасность этих транспортных услуг, создать условия для развития здоровой конкуренции.

Во многом, неблагополучная ситуация в сфере таксомоторных перевозок обусловлена отменой в 2005 году обязательного лицензирования этой деятельности. Сегодня в Хабаровске по улицам курсируют сотни машин с шашечками на борту, принадлежащих не только различным таксомоторным фирмам, но и нелегальным частным перевозчикам. Контроль над ними практически отсутствует. При этом вместо здоровой конкуренции – недобросовестная борьба за пассажира, когда игнорируются элементарные требования к техническому состоянию транспорта и безопасности перевозки людей. «Героями» хроники происшествий то и дело становятся именно водители таксомоторов – они грубо нарушают правила дорожного движения, садятся за руль нетрезвыми, торгуют в машинах наркотиками. Иначе говоря, пользоваться нынче услугами легковых такси становится небезопасно.

Изучая эту проблему, разработчики проекта краевого закона, а почин здесь положили в управлении транспорта администрации Хабаровска, знакомились с московским опытом, практикой других городов. И пришли к выводу, что в рамках действующего закона и имеющихся полномочий органов власти есть возможность упорядочить таксомоторные перевозки. В частности, предлагается создать сводный реестр перевозчиков и служб заказа таксомоторов, ввести удостоверения, подтверждающие соответствие перевозчика требованиям безопасности, а также так называемые «талоны культуры» обслуживания пассажиров. Предполагается, что уполномоченная структура краевой исполнительной власти совместно с органами местного самоуправления будет не только контролировать работу такси, но и содействовать в ее улучшении, заботясь, например, о создании специальных автостоянок. Кстати, городская ассоциация таксомоторных перевозчиков, изучив проект краевого закона, в целом его одобрила.

