Кому стал поперек горла японский автопром?

ВЛАДИВОСТОК. 16 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - По самым скромным подсчетам в автобизнесе и вокруг него занято более 60% жителей Приморья. Это 40% рабочих мест от всего объема, утверждают экономисты. Приморье осуществляет 20% импорта иномарок от всего российского объема. 80% вагонов ДВЖД — это автомобильные сетки. Только за прошедший год через приморские порты прошло 290 тысяч «янонцев», что принесло в гос.казну в виде налогов около 25 млрд рублей. Для сравнения на поддержку малого и среднего бизнеса Правительство РФ выделит на будущий год всего 10 млн. рублей.

Тем временем государство все сильнее затягивает «смертельную петлю» на ввозе бэушных иномарок в Россию, уже в который раз значительно повышая пошлины на ввоз иномарок и вводя налог на ввоз кузовов для автомобилей. Министр промышленности Виктор Христенко заявил, что поддержка отечественного автопрома является приоритетной задачей, т.к. он представляет реальный сектор экономики и в нем на сегодняшний момент занято около полутора млн человек.

В то же время «АвтоВАЗ» получил в общей сложности семь млрд рублей от банков «ВТБ» и «Глобэкс». Три с половиной млрд получил «КамАЗ» от Сбербанка. Таганрогскому автозаводу выделили два млрд. рублей. Для Sollers ВТБ даст более семи млрд рублей. Сообщается, что у группы «ГАЗ» открыт большой кредитный лимит. На шесть млрд. рублей и один млрд долларов в Сбербанке и четыре млрд. в Газпромбанке. Также для некоторых автопроизводителей банки согласились на отсрочку платежей. Сроки кредитования составят от полугода до года.

Более того, министр промышленности и торговли Виктор Христенко на встрече с Президентом Медведевым заявил, что правительство РФ готовит новые меры по поддержке автопрома. В чем это будет выражаться, пока не озвучено.

