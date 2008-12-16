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Posted 16 декабря 2008, 08:10

Published 16 декабря 2008, 08:10

Modified 17 сентября 2022, 14:08

Updated 17 сентября 2022, 14:08

Олег Сафонов: государство обязано предоставлять молодежи широкие возможности для самореализации

16 декабря 2008, 08:10
Об этом говорится в приветствии полномочного представителя Президента РФ в ДФО Молодежному парламенту Камчатского края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 16 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - «Государство обязано предоставлять молодежи широкие возможности для самореализации». Об этом говорится в приветствии полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО Олега Сафонова Молодежному парламенту Камчатского края.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в департамент миграционной и информационной политики полпредства, по поручению Олега Сафонова Главный федеральный инспектор по Камчатскому краю Геннадий Удовиченко поздравил Молодежный парламент региона с началом его деятельности как вновь созданного института гражданского общества. Он подчеркнул значимость данного общественно-политического события в жизни региона, особенно в преддверии проведения в России Года молодежи, как "знаменующего качественно новый этап развития молодежных инициатив - реальное привлечение молодых представителей неправительственных организаций к формированию государственной молодежной политики".
"Молодежь - это воплощение прогрессивного, творческого, инновационного мышления. Тем более ценно проявление молодежью гражданской активности, осознанное желание реализовать свои инициативы в интересах общества, обрести полноценный опыт политической культуры и правовой грамотности, предметного диалога и взаимодействия с органами государственной власти", - сказал Удовиченко. Он напомнил молодым парламентариям, что Президент Российской Федерации в своем Послании Федеральному Собранию подчеркнул особую роль Общественной палаты, неправительственных организаций в законотворческом процессе.
"Политики, законодатели, властные структуры обязаны прислушиваться к общественному мнению, принимать решения в интересах общества и человека. Вам как депутатам Молодежного парламента оказано высокое доверие представлять интересы молодого поколения Камчатского края. Теперь во многом от вас зависит уровень политического самосознания в молодежной среде, степень участия камчатской молодежи в социально-экономических преобразованиях региона, перспективы роста и формирование кадрового резерва из числа молодых, подающих надежды людей. На вас самих возложена задача стать полноправными участниками в управлении делами государства", - процитировал слова полпреда Удовиченко.
Он также выразил уверенность, что Молодежный парламент Камчатского края привнесет новые методы и подходы в развитие государственной молодежной политики и займет достойное место среди молодежных парламентов других субъектов Дальневосточного федерального округа, и пожелал успешной общественно-политической деятельности, реализации законотворческих инициатив, эффективного решения поставленных задач в защиту прав и интересов молодежи Камчатского края.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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