Приморье будет с плюсом и снегом

ВЛАДИВОСТОК. 16 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Погодные условия в Приморье определяются сегодня полем пониженного давления. В крае преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, на западе края до сильного. Температура воздуха +1...+6°C, на севере центральных районов -3...+2°C, сообщает сайт «Примпогода».

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный до сильного, со второй половины дня сильный. Температура воздуха +2...+4°C. Уровень радиации 14 мкр/час.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, со второй половины дня до сильного. Температура воздуха +3...+5°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +3...+5°C.

Завтра в крае и его столице ожидается снег при температурах – 7...+2°C.













