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Posted 16 декабря 2008, 00:14

Published 16 декабря 2008, 00:14

Modified 17 сентября 2022, 14:10

Updated 17 сентября 2022, 14:10

Приморье будет с плюсом и снегом

16 декабря 2008, 00:14
«Примериваться» к краю осадки начнут уже сегодня

ВЛАДИВОСТОК. 16 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Погодные условия в Приморье определяются сегодня полем пониженного давления. В крае преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, на западе края до сильного. Температура воздуха +1...+6°C, на севере центральных районов -3...+2°C, сообщает сайт «Примпогода».
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный до сильного, со второй половины дня сильный. Температура воздуха +2...+4°C. Уровень радиации 14 мкр/час.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, со второй половины дня до сильного. Температура воздуха +3...+5°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +3...+5°C.
Завтра в крае и его столице ожидается снег при температурах – 7...+2°C.






#Денис Объедкин#Новости#Общество
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