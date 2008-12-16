Вячеслав Перцев: Ежегодные встречи помогают эффективному развитию ВМТП

ВЛАДИВОСТОК. 16 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке состоялась ежегодная встреча партнеров Владивостокского морского торгового порта "Партнерство и взаимодействие на рынке транспортных услуг. Контейнерные и Ро-Ро перевозки". Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщила пресс-служба ВМТП.

На мероприятии, прошедшем 10 декабря 2008 года, присутствовали представители администрации края и города, ряда крупных стивидорных, экспедиторских, агентских, вачманских и других компаний России, а также иностранные партнеры порта.

В своей приветственной речи Вячеслав Перцев сообщил, что опыт проведения подобных встреч помогает эффективно налаживать и развивать многосторонние бизнес-связи между портом, судоходными, агентскими, экспедиторскими компаниями, властями разных уровней и государственными организациями

Коммерческий директор ОАО «ВМТП» Дмитрий Домрачев в докладе об итогах работы порта в 2008 году подчеркнул, что в 2008 году наблюдался рост грузопотока, и соответственно улучшение финансового состояния компании, а план по грузопереработке был выполнен уже в октябре. Важным для участников мероприятия стало его заявление о том, что даже в условиях кризиса в первом квартале 2009 года ВМТП не планирует поднимать тарифы на услуги порта.

Также в пленарном заседании встречи с докладами выступили вице-президент по портовому дивизиону ООО «Транспортная группа «ФЕСКО» Андрей Токарев, исполнительный директор Координационного Совета Владивостокского транспортного узла Александр Кононенко, директор по наземным операциям ЗАО «Маэрск» Екатерина Бурцева, заместитель генерального директора ОАО «ВМТП» Вячеслав Екимцов.

По окончанию планарного заседания все собравшиеся посетили новый контейнерный терминал который был создан в рамках реализации проекта по «Созданию специализированного комплекса по переработке крупнотоннажных контейнеров на базе 14-15 причалов». На контейнерном терминале состоялась торжественная церемония запуска в эксплуатацию нового оборудования. Четыре контейнерных перегружателя были доставлены в порт Владивосток из Китая в начале сентября 2008 года. Два перегружателя STS грузоподъемностью по 50 тонн и два перегружателя RMG, грузоподъемностью по 45 – торжественно, в присутствии приглашенных, были запущены в эксплуатацию. Новое оборудование позволит повысить пропускную способность порта до 400 тысяч TEU в год.

Помимо контейнерных перегружателей, гостям продемонстрировали работу новой перегрузочной техники (мобильных кранов Готвальд, грузоподъемностью 63 тонны и 100 тонн, ричстакеров, тягачей), показав полную технологическую цепочку от выгрузки судна с рефрижераторными контейнерами до размещения контейнеров на складской площади.

Завершилась встреча церемонией вручения ежегодной премии «Партнер ВМТП 2008 года», обладателем которой стало ОАО «Амурметалл». Дипломы лауреатов были вручены ЗАО «Траснфес», ЗАО "Портовый флот", ОАО «Новая перевозочная компания», ООО «Восточная морская агентская компания», ЗАО «Трансэк Групп», ООО «Гранд Сервис», ООО «ТЭКО Маритайм», ООО «Владивостокский автомобильный терминал», ЗАО «УНЭКО», ООО НПП «Владпортбункер», Severstal Export Gmbh, ООО «Грасп», ООО «Проксима», ОАО «Сибмикс Интернейшнл». Информационным партнером 2008 года жюри премии назвало ФГУ «Общественное телевидение Приморья».



