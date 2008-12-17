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Posted 17 декабря 2008, 06:13

Published 17 декабря 2008, 06:13

Modified 17 сентября 2022, 14:08

Updated 17 сентября 2022, 14:08

Пересмотрен бюджет Хабаровского края на 2008 год

17 декабря 2008, 06:13
По итогам года доходы вырастут на 3 миллиарда 883 миллиона рублей

ХАБАРОВСК. 17 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня на внеочередном заседании Законодательной думы Хабаровского края приняты в первом чтении изменения в закон о краевом бюджете на 2008 год. Увеличены доходная и расходная части бюджета, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Доходная часть возрастает на 3 миллиарда 883 миллиона рублей и составит 46 миллиардов 490 миллионов рублей. Расходы бюджета утверждены в сумме 49 миллиардов 733 миллиона. Дефицит краевой казны, который обеспечивается собственными источниками финансирования, превысит 3 миллиарда рублей. Предусмотрено также образование резерва в сумме 1,5 миллиарда рублей, которые буду использованы в случае сокращения объема доходов краевого бюджета в 2009 году.
Внесение изменений вызвано увеличением доходов за 10 месяцев текущего года, ростом средств, поступающих из федерального бюджета. Дополнительные доходы текущего бюджета формируются во многом за счет налоговых поступлений от нефтеперерабатывающей и энергетической отраслей края.


#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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