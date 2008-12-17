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Posted 17 декабря 2008, 02:58

Published 17 декабря 2008, 02:58

Modified 17 сентября 2022, 14:08

Updated 17 сентября 2022, 14:08

По факту убийства генерального директора ООО «Окна интерьер» возбуждено уголовное дело

17 декабря 2008, 02:58
Сюжет
Происшествие
В виду сложности уголовного дела и большого объема следственных действий создана следственная группа, к работе также привлечены сотрудники уголовного розыска

ВЛАДИВОСТОК. 17 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Вчера, 16 декабря, в подъезде дома на ул. Котельникова в г. Владивостоке убит 29 – летний директор ООО «Окна интерьер».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ – убийство, сообщила старший помощник руководителя Аврора Римская

В виду сложности уголовного дела и большого объема следственных действий создана следственная группа, к работе также привлечены сотрудники уголовного розыска.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в том числе гильзы от патронов к огнестрельному оружию.

В настоящее время по уголовному делу назначены экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели, отрабатываются различные версии, в том числе связанные с профессиональной деятельностью потерпевшего.

Расследование уголовного дела находится на контроле следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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