По факту убийства генерального директора ООО «Окна интерьер» возбуждено уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК. 17 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Вчера, 16 декабря, в подъезде дома на ул. Котельникова в г. Владивостоке убит 29 – летний директор ООО «Окна интерьер».



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ – убийство, сообщила старший помощник руководителя Аврора Римская



В виду сложности уголовного дела и большого объема следственных действий создана следственная группа, к работе также привлечены сотрудники уголовного розыска.



В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в том числе гильзы от патронов к огнестрельному оружию.



В настоящее время по уголовному делу назначены экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели, отрабатываются различные версии, в том числе связанные с профессиональной деятельностью потерпевшего.



Расследование уголовного дела находится на контроле следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю.



