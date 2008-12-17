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Posted 17 декабря 2008, 02:39

Published 17 декабря 2008, 02:39

Modified 17 сентября 2022, 14:08

Updated 17 сентября 2022, 14:08

Только в буре есть покой?

17 декабря 2008, 02:39
Геофизический прогноз для Приморья на сегодня и ближайшие сутки

ВЛАДИВОСТОК. 17 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Геомагнитное поле сегодня, 17 декабря, будет слабовозмущенным. Уровень солнечной активности – низкий. На диске Солнца нет активных образований, способных производить процессы с геоэффективными проявлениями.
18-19 декабря ожидается возмущенная геомагнитная обстановка, временами до уровня малой магнитной бури, но в целом период будет благоприятным для здоровья, сообщает Уссурийская астрофизическая обсерватория.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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