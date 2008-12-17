Только в буре есть покой?

Posted 17 декабря 2008, 02:39
Published 17 декабря 2008, 02:39
Modified 17 сентября 2022, 14:08
Updated 17 сентября 2022, 14:08
ВЛАДИВОСТОК. 17 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Геомагнитное поле сегодня, 17 декабря, будет слабовозмущенным. Уровень солнечной активности – низкий. На диске Солнца нет активных образований, способных производить процессы с геоэффективными проявлениями.
18-19 декабря ожидается возмущенная геомагнитная обстановка, временами до уровня малой магнитной бури, но в целом период будет благоприятным для здоровья, сообщает Уссурийская астрофизическая обсерватория.