Только в буре есть покой?

ВЛАДИВОСТОК. 17 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Геомагнитное поле сегодня, 17 декабря, будет слабовозмущенным. Уровень солнечной активности – низкий. На диске Солнца нет активных образований, способных производить процессы с геоэффективными проявлениями.

18-19 декабря ожидается возмущенная геомагнитная обстановка, временами до уровня малой магнитной бури, но в целом период будет благоприятным для здоровья, сообщает Уссурийская астрофизическая обсерватория.



