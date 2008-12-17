В порту Владивосток задержана крупная партия нелегальной рыбопродукции от московской компании «Асколи»

ВЛАДИВОСТОК. 17 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В порту Владивосток Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю совместно с правоохранительными органами задержано свыше 60 тонн нелегальной рыбопродукции сомнительного качества, предназначавшейся для поставки в город Москву. Вся продукция изъята. В отношении московской кампании "Асколи" возбуждено административное производство.

Как сообщил помощник руководителя по связям с прессой Виталий Саленко, при проведении государственного ветеринарного надзора рыбопродукции, поступившей из Магадана, специалистами Россельхознадзора установлено, что из заявленных к ввозу 65 тонн только 5 тонн рыбопродукции оказались легальными. На остальную продукцию отсутствуют документы, подтверждающие её происхождение, качество и безопасность использования в качестве пищевого сырья.

Так, при проведении осмотра установлено, что из заявленных в документах 55 тонн мойвы и 10 тонн кеты в контейнерах фактически находится 120 килограмм мойвы, 57 тонн кеты, 10 тонн горбуши, 440 килограмм кижуча и 250 килограмм красной икры. Ветеринарные свидетельства, удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов присутствуют только на мойву и 5 тонн кеты. На остальную продукцию ветеринарно-сопроводительные документы отсутствуют.

В соответствии с Федеральным законом "О качестве и безопасности пищевых продуктов", такие пищевые продукты признаются некачественными и опасными и подлежат изъятию из торгового оборота.



