Во Владивостоке пошел снег

ВЛАДИВОСТОК. 17 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Снег во Владивостоке, как и прогнозировал Приморскгидромет, пошел во второй половине дня. Об этом сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Весь день город был покрыт густым туманом, вызванным повышенной влажностью. На улицах можно было заметить лужи и ручейки, поскольку температура воздуха поднималась до +4 С°. Однако к ночи, по прогнозу синоптиков, температура воздуха должна опуститься до -4 С°. В этом случае дороги города покроются ледяной коркой и проезд по городу будет крайне затруднен.



