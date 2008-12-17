Во Владивостоке пошел снег

Posted 17 декабря 2008, 07:21
Published 17 декабря 2008, 07:21
Modified 1 сентября 2022, 07:23
Updated 1 сентября 2022, 07:23
ВЛАДИВОСТОК. 17 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Снег во Владивостоке, как и прогнозировал Приморскгидромет, пошел во второй половине дня. Об этом сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Весь день город был покрыт густым туманом, вызванным повышенной влажностью. На улицах можно было заметить лужи и ручейки, поскольку температура воздуха поднималась до +4 С°. Однако к ночи, по прогнозу синоптиков, температура воздуха должна опуститься до -4 С°. В этом случае дороги города покроются ледяной коркой и проезд по городу будет крайне затруднен.