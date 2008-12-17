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Posted 17 декабря 2008, 07:21

Published 17 декабря 2008, 07:21

Modified 1 сентября 2022, 07:23

Updated 1 сентября 2022, 07:23

Во Владивостоке пошел снег

17 декабря 2008, 07:21
На этот раз Приморскгидромет точно спрогнозировал погоду в краевой столице

ВЛАДИВОСТОК. 17 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Снег во Владивостоке, как и прогнозировал Приморскгидромет, пошел во второй половине дня. Об этом сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Весь день город был покрыт густым туманом, вызванным повышенной влажностью. На улицах можно было заметить лужи и ручейки, поскольку температура воздуха поднималась до +4 С°. Однако к ночи, по прогнозу синоптиков, температура воздуха должна опуститься до -4 С°. В этом случае дороги города покроются ледяной коркой и проезд по городу будет крайне затруднен.

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