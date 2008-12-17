Якутские тайбоксеры лучшие в Приморье

ЯКУТСК. 17 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - На первом открытом чемпионате Приморья по муай-таю якутские тайбоксеры произвели настоящий фурор: все десять спортсменов завоевали медали. По словам исполнительного директора Федерации тайского бокса Якутии Кэскила Саввинова, в турнире участвовали лучшие команды региона с Сахалина, Камчатки, из Иркутской, Амурской областей, Республики Саха (Якутия) и другие. Однако противопоставить натиску десяти северян, приморцы ничего не смогли. В итоге в копилке якутской сборной четыре «золота», пять серебряных медалей и одна «бронза».



Кроме того, якутские тайбоксеры завоевали два кубка «За лучшую технику».



