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Posted 17 декабря 2008, 07:23

Published 17 декабря 2008, 07:23

Modified 17 сентября 2022, 14:08

Updated 17 сентября 2022, 14:08

Якутские тайбоксеры лучшие в Приморье

17 декабря 2008, 07:23
Сюжет
Спорт
Спортсмены также завоевали два кубка «За лучшую технику»

ЯКУТСК. 17 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - На первом открытом чемпионате Приморья по муай-таю якутские тайбоксеры произвели настоящий фурор: все десять спортсменов завоевали медали. По словам исполнительного директора Федерации тайского бокса Якутии Кэскила Саввинова, в турнире участвовали лучшие команды региона с Сахалина, Камчатки, из Иркутской, Амурской областей, Республики Саха (Якутия) и другие. Однако противопоставить натиску десяти северян, приморцы ничего не смогли. В итоге в копилке якутской сборной четыре «золота», пять серебряных медалей и одна «бронза».

Кроме того, якутские тайбоксеры завоевали два кубка «За лучшую технику».

#Денис Объедкин#Новости#Спорт#Якутия
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