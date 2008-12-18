ХАБАРОВСК. 18 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Десять лет исполнилось музею истории Железнодорожного района Хабаровска. Он создавался по инициативе и при участии ветеранов и жителей района, а его первым руководителем много лет была Надежда Рузманова. Еще работая в детско-юношеском центре «Восхождение», она организовала из школьников первые поисковые отряды – собирали документы и экспонаты, записывали воспоминания старожилов, по крупицам восстанавливая историю района, который в эти декабрьские дни отмечает свое 70-летие.

Сегодня, как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации города, на стендах и в витринах музея хранятся уникальные экспонаты: фотографии, документы, письма с фронта. Из личных архивов ими поделились участники Великой Отечественной войны. Есть здесь и интересные материалы о почетном гражданине Хабаровска, заслуженном враче Анне Кондрашкиной, которая много лет тесно сотрудничала с музеем, а отдельная экспозиция посвящена военным летчикам – Героям Советского Союза, имена которых носят улицы Железнодорожного района. Многое можно узнать и о славной истории заводов имени Горького и «Продмаш», локомотивного депо, железнодорожного вокзала и аэропорта, а также других предприятиях района, который называют транспортными воротами города Хабаровска.

Есть среди экспонатов музея действительно уникальные, например, документы и фотографии, подаренные Василием Петровичем Видяшовым. На одном из снимков - первый космонавт планеты Юрий Гагарин, побывавший в Хабаровске.

Самые свежие материалы посвящены недавнему празднованию 150-летия Хабаровска, когда в Железнодорожном районе произошло так много добрых перемен – после реконструкции обновленными предстали привокзальная площадь имени Ерофея Хабарова и кинотеатр «Дружба», открылись школа №15, поликлиника №6, стадион «Локомотив».

