vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря 2008, 00:23

Published 18 декабря 2008, 00:23

Modified 1 сентября 2022, 03:23

Updated 1 сентября 2022, 03:23

Хабаровская теплосетевая компания снижает потери

18 декабря 2008, 00:23
За 11 месяцев удалось сэкономить более 62 миллионов рублей

ХАБАРОВСК. 18 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Более 62 миллионов рублей удалось сэкономить за 11 месяцев специалистам Хабаровской теплосетевой компании в ходе реализации программы снижения потерь тепловой энергии.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе компании, для того чтобы снизить потери, энергетики вели наладку режимов теплоснабжения в зоне своей ответственности, корректировали расход тепловой энергии в соответствии с температурными графиками, реконструировали теплотрассы, восстанавливали разрушенную теплоизоляцию и ликвидировали утечки. Кроме того, жилищным организациям оказывалась помощь в регулировке теплоснабжения.
Специалистами тепловых сетей выявлялись случаи самовольного подключения к централизованному теплоснабжению потребителей, отключенных ранее за задолженность. Обследовались жилые дома и общежития на наличие договоров со всеми арендаторами и соответствие договорных нагрузок фактическим объемам и назначению. А тем потребителям, у которых были обнаружены сбросы теплоносителя, утечки, перегревы обратной сетевой воды, были выставлены счета на возмещение убытков компании общей суммой на 18,5 миллионов рублей.

#Новости#Хабаровский край#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика