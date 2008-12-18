Хабаровская теплосетевая компания снижает потери

ХАБАРОВСК. 18 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Более 62 миллионов рублей удалось сэкономить за 11 месяцев специалистам Хабаровской теплосетевой компании в ходе реализации программы снижения потерь тепловой энергии.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе компании, для того чтобы снизить потери, энергетики вели наладку режимов теплоснабжения в зоне своей ответственности, корректировали расход тепловой энергии в соответствии с температурными графиками, реконструировали теплотрассы, восстанавливали разрушенную теплоизоляцию и ликвидировали утечки. Кроме того, жилищным организациям оказывалась помощь в регулировке теплоснабжения.

Специалистами тепловых сетей выявлялись случаи самовольного подключения к централизованному теплоснабжению потребителей, отключенных ранее за задолженность. Обследовались жилые дома и общежития на наличие договоров со всеми арендаторами и соответствие договорных нагрузок фактическим объемам и назначению. А тем потребителям, у которых были обнаружены сбросы теплоносителя, утечки, перегревы обратной сетевой воды, были выставлены счета на возмещение убытков компании общей суммой на 18,5 миллионов рублей.

