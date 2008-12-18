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Posted 18 декабря 2008, 00:34

Published 18 декабря 2008, 00:34

Modified 17 сентября 2022, 14:08

Updated 17 сентября 2022, 14:08

После победы на конкурсе хребет Дуссе-Алинь зашагал по планете

18 декабря 2008, 00:34
Заповедник «Буреинский» Хабаровского края издает о горной гряде буклет

ХАБАРОВСК. 18 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - «Хребет Дуссе-Алинь - одно из Семи Чудес Хабаровского края» - так называется буклет, который разработан и подготовлен к печати сотрудниками государственного заповедника «Буреинский». Красочное издание с цветными фотографиями и рассказом о северной горной гряде – лучшая реклама природного «оазиса», который занял второе место в краевом конкурсе за звание чудесного места Приамурья, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Акция «Семь чудес Хабаровского края» проводилась совместно ГТРК «Дальневосточная» и краевым правительством в канун 70-летия региона. Северную «жемчужину» - горный хребет Дуссе-Алинь, возвышающийся в Верхнебуреинском районе, представил на конкурс коллектив государственного природного заповедника «Буреинский». Это одно из его красивейших мест. Специалисты отмечают уникальность фауны и флоры, неповторимость природного ландшафта этой территории: сочетание высоких гор, а отдельные вершины, покрытые снегами, достигают 2000 метров над уровнем моря, с долинами, покрытыми хвойными лесами. Здесь соседствует растительность различных климатических зон – от смешанных лесов до стланика и тундры. «Чудом» заповедника называют высокогорное озеро Корбахон, оставленное людям на память ледниковым периодом. Владыкой разнообразного животного мира хребта, называемого царством соболя и горностая, по праву считается, бурый медведь.
Сотрудники заповедника, воодушевленные победой в конкурсе, решили подготовить буклет, рассказывающий об этом горном хребте. А ещё они завершают работу над седьмым выпуском бюллетеня «Буреинские дали», который планируется выпустить в январе 2009 года.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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