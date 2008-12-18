У хабаровских физкультурников есть своя целевая программа

ХАБАРОВСК. 18 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Ход реализации целевой программы по развитию физической культуры и спорта в Хабаровске, рассчитанной на 2008-2010 годы, рассмотрен на заседании коллегии при мэре города, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Как отмечалось на заседании коллегии, уже на начальном этапе реализации программы количество жителей города, занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось на 12,5 тысяч человек. Активными физкультурниками и спортсменами считают себя 84 тысячи хабаровчан.

Развивается материальная спортивная база. В нынешнем году введены в эксплуатацию после реконструкции стадионы «Заря», «Юность», бассейн «Дельфин», построен комплекс для сложно-координационных видов спорта «Олимпия», открыты новые детско-юношеские лыжная и гимнастическая школы.

Подтверждена программная цель – увеличить число спортсменов и физкультурников в Хабаровске к 2015 году до 25 процентов от общего количества жителей города. Для того чтобы четверть горожан прочно встала на путь активного и здорового образа жизни, предстоит увеличить штат педагогов – организаторов спортивно-массовой работы, построить дополнительно несколько спортивных залов и бассейнов, закупить современное спортивное оборудование, масштабнее проводить пропагандистско-рекламную кампанию, что, в свою очередь, потребует вложения немалых финансовых ресурсов.

