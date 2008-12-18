В Благовещенске ревнивец погубил всю свою семью

БЛАГОВЕЩЕНСК. 18 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В Благовещенске ждет суда ревнивец, погубивший всю свою семью. Обвиняемому в поджоге собственного дома мужчине грозит пожизненный срок, сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в прокуратуре Амурской области. Согласно утвержденному обвинительному заключению, 12 февраля 2008 года мужчина вместе с супругой и своим знакомым распивал спиртное у себя в квартире, где также находились двое его малолетних детей. Когда все уснули, хозяин на почве ревности решил совершить убийство жены и гостя, для чего поджег находившиеся в кладовке коробки, затем запер дверь и ушел. В результате от отравления угарным газом погибли все четверо находившихся в квартире людей.

«Жертв могло быть и больше, поскольку дом, в котором проживал обвиняемый – четырехквартирный, – отметили в прокуратуре. – Однако еще более тяжких последствий удалось избежать благодаря быстрым и профессиональным действиям пожарной службы».

