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Posted 18 декабря 2008, 07:23

Published 18 декабря 2008, 07:23

Modified 17 сентября 2022, 14:08

Updated 17 сентября 2022, 14:08

В Благовещенске ревнивец погубил всю свою семью

18 декабря 2008, 07:23
Сюжет
Происшествие
Ему грозит пожизненный срок

БЛАГОВЕЩЕНСК. 18 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В Благовещенске ждет суда ревнивец, погубивший всю свою семью. Обвиняемому в поджоге собственного дома мужчине грозит пожизненный срок, сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в прокуратуре Амурской области. Согласно утвержденному обвинительному заключению, 12 февраля 2008 года мужчина вместе с супругой и своим знакомым распивал спиртное у себя в квартире, где также находились двое его малолетних детей. Когда все уснули, хозяин на почве ревности решил совершить убийство жены и гостя, для чего поджег находившиеся в кладовке коробки, затем запер дверь и ушел. В результате от отравления угарным газом погибли все четверо находившихся в квартире людей.
«Жертв могло быть и больше, поскольку дом, в котором проживал обвиняемый – четырехквартирный, – отметили в прокуратуре. – Однако еще более тяжких последствий удалось избежать благодаря быстрым и профессиональным действиям пожарной службы».

#Денис Объедкин#Новости#Амурская область#Происшествие
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