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Posted 19 декабря 2008, 06:36

Published 19 декабря 2008, 06:36

Modified 17 сентября 2022, 14:08

Updated 17 сентября 2022, 14:08

Хабаровское отделение партии «Единая Россия»» и Союз работодателей края подписали соглашение о сотрудничестве

19 декабря 2008, 06:36
Документ направлен на развитие конструктивного общественного диалога по ключевым проблемам развития Хабаровского края

ХАБАРОВСК. 19 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Хабаровское отделение партии «Единая Россия»» и Союз работодателей Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
Цель Соглашения - развитие конструктивного общественного диалога по ключевым проблемам развития края, создание условий для общественной поддержки программ, предложений и инициатив, направленных на всемерное комплексное развитие и модернизацию экономики края, создание благоприятных условий труда и достойной жизни хабаровчан, укрепление социальной роли и позитивной репутации регионального бизнеса.
Документ подписан секретарем Регионального политического совета партии Сергеем Иванченко и председателем Союза работодателей Хабаровского края Александром Пекаршем.
«Только сообща мы можем добиться процветания региона и благополучия его жителей, тесного взаимодействия государственных органов и общественных объединений в деле формирования современной, инновационной экономики края. Исходя из этого, мы приняли решение подписать соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Региональным отделением партии «Единая Россия» и Союзом работодателей Хабаровского края», - заявил Сергей Иванченко.
Александр Пекарш, в свою очередь, отметил, что «подписание Соглашения укрепит наши общие позиции, и мы совместно решим многие проблемы региона».

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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