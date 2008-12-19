Хабаровское отделение партии «Единая Россия»» и Союз работодателей края подписали соглашение о сотрудничестве

ХАБАРОВСК. 19 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Хабаровское отделение партии «Единая Россия»» и Союз работодателей Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

Цель Соглашения - развитие конструктивного общественного диалога по ключевым проблемам развития края, создание условий для общественной поддержки программ, предложений и инициатив, направленных на всемерное комплексное развитие и модернизацию экономики края, создание благоприятных условий труда и достойной жизни хабаровчан, укрепление социальной роли и позитивной репутации регионального бизнеса.

Документ подписан секретарем Регионального политического совета партии Сергеем Иванченко и председателем Союза работодателей Хабаровского края Александром Пекаршем.

«Только сообща мы можем добиться процветания региона и благополучия его жителей, тесного взаимодействия государственных органов и общественных объединений в деле формирования современной, инновационной экономики края. Исходя из этого, мы приняли решение подписать соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Региональным отделением партии «Единая Россия» и Союзом работодателей Хабаровского края», - заявил Сергей Иванченко.

Александр Пекарш, в свою очередь, отметил, что «подписание Соглашения укрепит наши общие позиции, и мы совместно решим многие проблемы региона».

