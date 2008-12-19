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Posted 19 декабря 2008, 03:49

Published 19 декабря 2008, 03:49

Modified 17 сентября 2022, 14:08

Updated 17 сентября 2022, 14:08

«Кремлевскую звездочку» поздравили в родном городе

19 декабря 2008, 03:49
Находка богата талантливыми людьми, но далеко не все из них имеют возможность представить свое творчество

НАХОДКА. 19 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Глава Находки Олег КОЛЯДИН поблагодарил юную вокалистку Елену ГРЕБЕНЬКОВУ за блестящее выступление на Международном фестивале «Кремлевские звездочки». На столичной сцене из 22-х тыс. претендентов 11-летняя находчанка вошла в тройку лучших и получила звание лауреата.
На встречу в администрацию города Елена ГРЕБЕНЬКОВА пришла вместе со своим педагогом, композитором Ольгой ПЛОТНИКОВОЙ. Их принимали глава города Олег КОЛЯДИН, заместитель Олег СЕРГАНОВ и депутат Законодательного Собрания Приморского края Руслан МАНОКОНОВ. Благодаря личной помощи со стороны руководства города певица и ее наставница стали участниками Международного фестиваля «Кремлевские звездочки».
Самый массовый в стране конкурс детских талантов собрал в Москве 22 тыс. участников со всей России и ближнего зарубежья. Конкурсанты состязались в вокале, хореографии, изобразительном искусстве, моделировании одежды.
Елена ГРЕБЕНЬКОВА выступила в старшей возрастной группе в номинации «Эстрадный вокал». На суд жюри она представила песню «Сердце распахни», написанную специально в честь Года семьи. Вокальное мастерство по достоинству оценили ведущие деятели российской культуры. По их мнению, у школьницы от природы сильный и близкий к академическому голос.
Из Москвы в родную Находку Елена привезла диплом третьей степени. Олег КОЛЯДИН поздравил ее и педагога Ольгу ПЛОТНИКОВУ с успехом на всероссийской сцене и пожелал не останавливаться на достигнутом. Здесь же на встрече глава города предложил выпустить компакт-диск с песнями находкинских композиторов: «Находка богата талантливыми людьми, но далеко не все из них имеют возможность представить свое творчество.
Музыкальный сборник поможет местным авторам заявить о себе широкому кругу слушателей», сообщает пресс-служба администрации Находкинского городского округа.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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