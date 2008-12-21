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Posted 21 декабря 2008, 05:05

Published 21 декабря 2008, 05:05

Modified 17 сентября 2022, 14:08

Updated 17 сентября 2022, 14:08

Астрофизики доказали существование «темной энергии»

21 декабря 2008, 05:05
Данное открытие еще раз доказывает общую теорию относительности Эйнштейн

ВЛАДИВОСТОК. 21 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Команда астрофизика Алексея Вихлинина из Смитсонианской астрофизической обсерватории представила первое прямое независимое доказательство существования темной энергии. Об этом сообщает сайт Membrana.ru.
К открытию «темной энергии», которая постоянно ускоряет расширение Вселенной, 11 лет назад привело исследование дальней сверхновой.
«Темная энергия» получила свое название по аналогии с «темной материей», однако последняя была названа так по той причине, что не испускает свет, но проявляет себя другим образом (астрофизики наблюдают гравитационное воздействие на другие объекты). «Темная энергия» названа из-за своей загадочности.
Вихлинин и семеро его товарищей изучили объединение в кластеры двух групп отдаленных галактик, используя данные рентгеновской обсерватории Чандра и орбитальной обсерватории ROSAT.
С помощью специально созданных компьютерных моделей ученые просчитали, как эти гигантские скопления газа и пыли объединялись бы в кластеры в течение четырех миллиардов лет (примерно треть возраста Вселенной), если бы космос не растаскивал их в разные стороны.
В результате они выяснили, что объединение в кластер, наблюдаемое в реальности, значительно слабее, чем смоделированное. Однако если в модели учесть «темную энергию», все встает на свои места.
5,5 млрд лет назад сближение галактик несколько замедлилось: «расталкивание» «темной энергией» уравновесилось с гравитационным притяжением объектов. Иначе говоря, Вселенная растянулась настолько, что «темная энергия» не позволяла кластерам галактик тянуть вещество на себя издалека. В результате не только кластеры замедлили свой рост, но и скорость формирования новых значительно снизилась.
Данное открытие еще раз доказывает общую теорию относительности Эйнштейна (по которой гравитационные эффекты являются свойством пространства-времени) и тот факт, что «темная энергия» является свойством вакуума.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
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