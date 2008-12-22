Фонд содействия реформированию ЖКХ поможет Чукотке

АНАДЫРЬ. 22 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Чукотка представила заявку на получение финансовой поддержки за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Накануне эта государственная корпорация приняла её к рассмотрению. Сумма заявки составляет почти 160 миллионов рублей. Эти средства предполагается направить на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов. В заявку включены Анадырь, Угольные Копи и Певек. В этих муниципальных образованиях проживает около 40 процентов от общей численности населения региона. Чукотка намерена провести ремонт в 97 домах, для чего ей требуется 159,2 млн. рублей из федерального бюджета. Самостоятельно округ выделяет на эти цели еще 175,9 млн, сообщает пресс-служба правительства ЧАО.

Заявка Чукотского автономного округа будет рассмотрена правлением Фонда содействия реформированию ЖКХ в течение месяца. Всего до 2011 года Чукотка может претендовать на получение от Фонда более 500 миллионов рублей. В настоящее время в программах Фонда ЖКХ участвует 78 регионов России. Заявки 74-ёх из них уже одобрены правлением Фонда.







